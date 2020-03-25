Кабмин попросил бизнес воздержаться от увольнений во время карантина

Кабинет министров Украины рекомендовал во время всеукраинского карантина не увольнять сотрудников, которые перешли на удаленную работу или были вынуждены взять отпуск за свой счет. Речь об этом идет в постановлении об обеспечении трудовых прав госслужащих и работников предприятий.

"Рекомендуем воздержаться от увольнения граждан по пунктам 1, 3 и 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации предприятия, а также прогулах – то есть тех основаниях, которые объективно могут возникнуть в связи с карантином и чрезвычайной ситуацией", – сказал министр юстиции Денис Малюська во время заседания правительства.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение овведении режима чрезвычайной ситуации по всей территории Украины и продлении карантина на 30 дней – до 24 апреля.

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Как известно, изначально карантин был введен до 3 апреля. При этом ряд областей перешли на режимы чрезвычайной ситуации из-за вспышек заражений COVID-19. В то же время власти отказались от идеи более жестких мер – введения чрезвычайного положения. Читайте подробнее, в чем отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации.

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