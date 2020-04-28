Кабмин попросили открыть летние площадки кафе и ресторанов

Украинские рестораторы и часть депутатов Верховной Рады попросили у правительства разрешения открыть летние площадки, несмотря на продление всеукраинского карантина. Об этом сообщила народный депутат, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Совместно с коллегами из межфракционного объединения "За ФОП" обратились к премьер-министру с предложением разрешить функционирование летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина", – написала Кравчук на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что карантин введен "не беспочвенно", но значительная часть владельцев ресторанного бизнеса продолжает выплачивать зарплаты работникам и нести большое количество расходов.

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"В том числе, это касается уплаты взносов за размещение открытых летних и сезонных террас. Чтобы действительно помочь ресторанному бизнесу, кроме уже имеющихся мер поддержки, мы можем дать им возможность спасти себя экономически", – уверена депутат.

В частности, нардепы предлагают ввести такие ограничения, которые позволят, по их мнению, безопасно использовать летние площадки в условиях эпидемии:

ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 м 2 площади;

площади; постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

за столом может размещаться не более трех человек;

использование при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

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Ранее похожее обращение к Кабмину появилось и на странице известного одесского ресторатора Саввы Либкина. Кроме того, с такой же просьбой выступили и киевские собственники заведений. По их словам, сохранить рестораны, а значит и рабочие места возможно, если разрешить открыть летние площадки.

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"По моим подсчетам, в Украине около 28 тысяч заведений. В каждом из них работает от 10 до 150 сотрудников. Небольших ресторанчиков намного больше, а значит, можно предположить, что в среднем в одном заведении работает 30 человек. Несложные математические подсчеты – и получаем 840 тысяч человек, которые работают в ресторанном бизнесе. Это официанты, повара, бармены, управляющие, менеджеры... Добавляем сюда смежные сферы и получаем около 1,5 млн человек. У них есть семьи. У них есть дети. Они снимают квартиры и платят за коммунальные услуги", – написал Либкин.

Кроме того, Ассоциация ритейлеров также официально обратилась к властям с требованием смягчить карантинные меры и предпринять ряд шагов, чтобы поддержать отрасль розничной торговли.

Напомним, ранее в Украине подсчитали, сколько физлиц-предпринимателей закрылось на карантин. Выяснилось, что больше всего пострадали бизнесы, которые предоставляли услуги образования, туризма, спорта и торговли.

При этом, по подсчетам экспертов, безработными могут стать 20% трудоспособного населения Украины. О том, в каких сферах все еще можно трудоустроиться, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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А о том, как украинцы оценивают свое финансовое положение во время карантина, узнавайте в результатах Всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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