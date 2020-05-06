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Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документ

6 мая, 15:29

Ксения Капустинская

В связи с ослаблением карантина разрешат торговать не только продуктами и товарами первой необходимости

В Украине с 11 мая ослабляется карантин. Помимо прочего, с этой даты заработают не только продуктовые магазины, но те, что торгуют непродовольственными товарами. Правда, снятие запрета на работу коснется только тех торговых точек, которые находятся в отдельных зданиях, а не, например, в ТРЦ.

Сегодня, 6 мая, были опубликованы условия временного формата работы непродуктовых магазинов. Они официально прописаны в распоряжении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Для непродуктовых магазинов прописаны такие временные требования:

  • В магазине может одновременно находиться на больше одного человека на каждые 10 кв. м зала обслуживания. Обязательно, чтобы они придерживались социальной дистанции.
  • Покупателей можно пускать в магазин только в масках или респираторах. Сотрудники, помимо этого, обязаны использовать и одноразовые перчатки.
  • Всем сотрудникам нужно проверять температуру перед началом работы. Нельзя допускать к работе тех, у кого температура выше, чем 37,2 градуса, или есть симптомы респираторных заболеваний. Контактные градусники при этом нужно тщательно дезинфицировать.
  • На входе в магазин должно быть оборудовано место для дезинфекции рук с использованием средства, которое соответствует требованиям МОЗ.

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Собственник магазина обязан обеспечить:

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  • пятидневный запас масок, перчаток и дезинфицирующих средств для сотрудников;
  • оборудование умывальников с мылом и условия для обработки рук антисептиками;
  • информирование клиентов о правилах обслуживания;
  • маркировку для нахождения в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м;
  • влажную уборку с моющими средствами и дезинфекцией, а также проветривание не реже, чем каждые 2 часа, перед открытием и после закрытия магазина;
  • отстранение от работы сотрудников, которые входят в группу риска – старше 60 лет или страдают хроническими болезнями, подавляющими иммунитет.

Сотрудники должны:

  • мыть руки с жидким мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками не реже, чем каждые три часа, и после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;
  • прикрывать рот и нос при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
  • не трогать лицо руками;
  • не контактировать с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ;
  • самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Почти аналогичные требования выдвигаются и к прачечным, химчисткам, мастерским по ремонту обуви и одежды, которые также смогут возобновить работу с 11 мая.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, как салоны красоты выживают во время карантина. Оказалось, что многие предприниматели из бьюти-сферы продолжали нелегально работать:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин магазины правила требования химчистка МОЗ коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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