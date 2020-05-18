Как будут работать отели во время карантина: Минздрав дал рекомендации

В Министерстве разработали правила как для работников отелей, так и для постояльцев

Министерство здравоохранения в рамках ослабления карантинных мер утвердило проект временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий при работе отелей на период карантина. Соответствующий документ обнародован на сайте ведомства.

1. Все работники перед началом рабочей смены должны проходить температурный скрининг. В гостинице должен быть назначен ответственный за этот процесс. Работники с температурой выше 37,2 или признаками респираторных заболеваний не допускаются к выполнению обязанностей.

2. На входе в отель и в вестибюлях необходимо:

разместить информационные материалы по профилактике COVlD-19;

организовать места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками;

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3. При появлении симптомов респираторного заболевания и/или повышении температуры у постояльца, его необходимо изолировать в номере до прибытия кареты скорой помощи, которую вызывает персонал отеля.

4. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле учреждения из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала обслуживания. Допуск посетителей и пребывание в гостинице (вне номера) разрешается только в респираторе или защитной маске (в том числе самодельной), так, чтобы были покрыты нос и рот.

5. Администрация отеля должна не допускать появление очередей в местах возможного скопления посетителей. Также в местах потенциального скопления посетителей должна быть нанесена временная маркировка для обеспечения соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

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6. Во избежание очередей при поселении в отель должна быть обеспечена предварительная онлайн-регистрация посетителей. На рецепции отеля устанавливается защитный экран между персоналом и посетителями.

7. В гостиничных заведениях запрещается работа конференц-залов, фитнес и СПА-центров отелей.

8. Питание в отелях может быть организовано путем доставки пищи в номера по предварительному заказу, или в ресторанах (кафе) отелей, только на открытых площадках при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

9. Администрация отеля должна обеспечить:

наличие не менее пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками;

постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах номеров и санузлах общего пользования. Использование многоразовых полотенец запрещено;

ежечасную влажную уборку мест наибольшего скопления посетителей;

дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители, во всех общественных и служебных зонах каждые 3-4 часа;

бесперебойную работу систем вентиляции;

централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры с последующей утилизацией,

ограничение массовых собраний работников в закрытых помещениях;

временное отстранение от работы лиц из группы риска (лица, достигшие 60-летнего возраста, лица, имеющие хронические заболевания, подавляющие иммунитет, и хронические заболевания легких).

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10. Работники отеля обязаны:

регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в три часа, и после посещения;

воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов дал совет нарушителям карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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