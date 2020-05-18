Как будут работать тренажерные залы и фитнес-клубы в карантин: опубликован документ

С 22 мая в Украине введут второй этап смягчения карантина при условии, что эпидемическая ситуация в стране не станет хуже нынешней. В этом случае в стране могут вновь разрешить работу тренажерных залов, фитнес-клубов и спортивных площадок во время карантина. Правила функционирования таких заведений уже разработало и обнародовало Министерство здравоохранения.

Так, в распоряжении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко прописаны такие временные требования:

проверять температуру тела всех работников учреждения перед началом смены и не допускать к работе тех, у кого температура выше 37 градусов или есть симптомы ОРВИ;

на входе проверять температуру всем посетителям и не пускать тех, у кого она выше 37,2 градуса или есть симптомы ОРВИ;

в помещении не должно находиться больше одного человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и не больше одного человека на 5 кв. м площади зала для групповых или командных занятий. При этом количество людей в группе не может превышать 10, а групповые и командные занятия можно будет проводить исключительно по предварительной записи;

на входе нужно организовать место для обработки рук антисептиками, которые соответствуют требованиям Минздрава. В зонах проведения занятий также должны быть антисептики, бумажные полотенца и урны;

напоминать клиентам о необходимости гигиены, дезинфекции рук и спортивного инвентаря после использования;

тренажеры для кардиозанятий, предусматривающих длительный цикл использования одним клиентом, должны быть размещены с интервалом не менее 2,5 метра друг от друга.

"Необходимо ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, не открывая каждый второй шкаф для раздевания/душевую кабину, и нанести соответствующие отметки. Количество клиентов, одновременно находящихся в учреждении, должно учитывать и не допустить возможное скопление в зонах раздевалок, а также в санитарных и административных зонах", - говорится в документе.

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Запрещается в спортзалах и на тренировках:

открывать бассейны, спа-зоны, детские комнаты, фитнес-бары и предоставлять услуги массажа;

использовать многоразовые (тканевые) полотенца;

размещать в доступе клиентов брошюры, журналы и другие полиграфические материалы;

разрешать использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проводить групповые занятия для детей до 14 лет.

Все работники спортивных учреждений должны носить медицинские маски или респираторы без клапанов, а также одноразовые перчатки. Перед каждой сменой средств защиты персонал обязан мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком.

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Владелец спортучрежения также должен:

обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты, жидкого мыла и антисептиков;

информировать клиентов об установленных ограничениях;

обеспечить проведение дезинфекции поверхностей не реже чем каждые два часа и сразу после окончания занятий;

обеспечить влажную уборку не реже чем каждые два часа и после окончания занятий;

не допускать к работе людей из группы риска – тех, кто старше 60 лет, или имеет хронические заболевания, которые угнетают иммунитет.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов дал совет нарушителям карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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