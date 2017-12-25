Как начать онлайн-бизнес. Что нужно знать сегодня для старта своего дела

На эти вопросы ответил Евгений Чернышенко, предприниматель, основатель и генеральный директор группы компаний Yudgin, эксперт в сфере интернет-маркетинга. Он рассказал о перспективах этого рынка и ключевых возможностях для бизнеса в новом году



Евгений, как в целом вы оцениваете рынок бизнеса в Украине сегодня?



В целом только положительно. Некоторые уезжают в другие страны в поисках лучшей жизни... Но на самом деле у нас огромное количество возможностей, и часто они лежат прямо перед носом. Просто не все хотят их видеть. То же относится и к бизнесу, масса ресурсов, сотни до сих пор свободных или малозанятых ниш, новых идей… Конечно, традиционный бизнес считается более привычным. Но в любом офлайн-бизнесе есть определенные сложности, связанные с ограниченными ресурсами, местом расположения, персоналом и т.д. И это останавливает большинство людей. Кто-то боится сложностей, кто-то рисков, а у кого-то банально не хватает финансовых ресурсов для запуска чего-то офлайн.



И решением этих всех нюансов может стать именно онлайн-бизнес. Он позволяет каждому развивать свое дело с космической скоростью.



То есть вы рекомендуете заниматься сугубо онлайн-предпринимательством?



Нет, безусловно, бизнес офлайн всегда был и будет существовать. Потому что невозможно, например, фабрику или ресторан переместить в онлайн. Но можно все автоматизировать и начать получать клиентов именно через интернет, что значительно экономит затраты на маркетинг и продажи. Каждый проект может выходить в онлайн и делать в 5-10 раз больше продаж. Если в XX веке начать свое дело было практически невозможно либо вообще запрещено, то за последние 15 лет в мире происходит настоящая революция, благодаря интернету сегодня любой человек, даже ребенок, может не выходя из дома изучать и развиваться в сферах, которые ему нравятся, и запускать свои онлайн-проекты. Главное – постоянно пробовать и искать возможности, даже если сначала не получается. И тогда результат не заставить себя ждать.



Возможности эффективно развивать свой бизнес, благодаря интернету?



Именно. Не важно, вы только начинаете свое дело или у вас уже есть опыт в предпринимательстве. Сегодня каждый может начать свое дело абсолютно в любой нише и продавать свои товары или услуги через интернет. Естественно, для начала нужно разобраться в том, как сделать все правильно.



Во многих отношениях запуск онлайн-бизнеса похож на старт традиционного. Вы планируете свое дело, продумываете финансовую часть и возможные риски, создаете свой продукт, стратегию продвижения и приступаете к работе. Но есть уникальные аспекты ведения бизнеса онлайн, которые потенциальные предприниматели должны учитывать.



Отлично, расскажите в чем основная идея вашей платформы?



Платформа Yudgin – это первая на русскоязычном рынке комплексная онлайн-платформа по старту и продвижению бизнеса в интернете. В свое время я увидел, что онлайн дает огромную возможность и перспективу для роста. Начал развивать свои проекты в интернете. Но на рынке практически не было качественных знаний, как запускать бизнес в онлайне, если что-то и было, то оно было слишком дорогостоящим и недоступным для большинства людей.



Поэтому я решил создать нечто глобальное, международную онлайн-платформу, где каждый сможет попадать в сообщество предпринимателей и начинать свой онлайн-бизнес или масштабировать существующий. На сегодняшний день платформа объединяет в одно уникальное сообщество наших клиентов уже из 7 стран.



Интересно. А что отличает вас от конкурентов на рынке?





Мы решили кардинально поменять рынок и не стали делать так, как работают все наши конкуренты. Основная фишка большинства образовательных компаний – создать как можно больше программ, сил. Хотите научиться продавать в Instagram? У нас есть 2-недельная программа. Нужны основы копирайтинга? Пожалуйста, курс на месяц. Не готовы платить таргетологу? Купите нашу суперпрограмму и вам больше никогда не придется это делать.



Что в итоге? Человек тратит много денег, но не всегда получает пользу от предоставленных материалов. Мы же сделали своеобразную революцию и создали единственную комплексную онлайн-программу, где с нуля доводим человека до результата. Люди с любой точки земного шара могут подключаться к платформе, обучаться и запускать свои проекты, коммуницировать с единомышленниками, постоянно узнавать для себя что-то новое и развиваться.

В нашей программе Система 365, мы обычно начинаем с правильного выбора ниши, эффективной упаковки и пошагово проходим все ключевые части для успешного запуска бизнеса в интернете, заканчивая уже масштабированием и автоматизацией, где участники создают автоматизированные системы, и их продукты и товары продаются в онлайне автоматически. И так пошагово, блок за блоком, каждый участник запускает свой работающий онлайн-бизнес, или масштабирует уже существующий.

Кстати, ближайший поток стартует уже в следующем месяце.



Ключевая особенность нашей компании – результаты клиентов, поэтому мы регулярно работаем над улучшением продукта. Это касается всех бизнесов, также у нас маркетинговая студия, где мы работаем с крупными клиентами и создаем онлайн-системы и упакованные сайты под ключ. Но это уже другая сфера.



Самое главное в самой Платформе – присоединяясь к этой программе, каждый наш клиент попадает, в первую очередь, в международное сообщество предпринимателей, своеобразную экосистему. Мы создали свою бизнес-социальную сеть для общения, чаты поддержки участников, различные бонусы и призы за лучшие результаты для эффективного обучения и прохождения модулей. Человеку важно в первую очередь быть среди единомышленников и чувствовать себя благоприятно, чтобы развивать свое дело.



Это очень интересно, особенно про социальную бизнес сеть. А что нужно сделать, чтобы люди начали покупать у меня что-то через интернет?



Продавать онлайн не так просто, как кажется на первый взгляд. Продажа в холодную, сразу в лоб, уже не работает, как еще 5 лет назад. Сейчас людей нужно сильно вовлекать, давать им какую-то ценность наперед, знакомить с собой, со своей компанией и только потом что-либо продавать. Так работает современный маркетинг.

Обычно это называется воронка продаж. Это обширный процесс. Условно, ваши потенциальные клиенты распределяются по всему процессу принятия решения. От того момента, когда человек только о вас услышал до покупки.



На каждом этапе количество людей уменьшается. Например, рекламу увидели 100 человек, перешли на сайт 80, прочитали страницу до конца 60, зарегистрировались 40, прочитали все ваши письма и приняли решения купить 10. На каждом этапе можно увеличить количество человек, которые переходят на следующий этап. Этому мы также обучаем в наших программах.



А что посоветуете начинающим? Наверняка среди читателей будет много таких.



Чем раньше человек принимает осознанное решение заниматься своим делом, а не идти за толпой, тем раньше у него получается добиться результата. Но это не приходит сразу. Я считаю, что самое главное здесь - принятие решения меняться, развиваться и улучшать свою жизнь. А получится или нет, это зависит от постоянства действий, поиска возможностей и самое главное – фокуса. Если в нескольких словах – запуск онлайн-бизнеса похож на запуск ракеты.



Сначала вы выбираете материал, из которого построите свою ракету – выбираете нишу. Чем вы будете заниматься, что предложите аудитории, какие продукты и услуги предоставите рынку. Решите, какие фишки и нововведения вы добавите. Почему люди будут покупать именно у вас?



Дальше выберите топливо для вашей ракеты – создайте бизнес-сайт. Выберите красивое доменное имя, хостинг, качественно продумайте все элементы. Помните, ваш ресурс – это ваша визитная карточка, лицо вашего бизнеса. Поэтому, придерживайтесь собственного стиля сделайте так, чтобы вас узнавали и о вас говорили.



Продумайте дизайн, внешнюю часть, как ваш бизнес будут видеть будущие клиенты. Это как система безопасности вашей ракеты. Сделайте так, чтобы ваши кнопки и формы работали и были заметными, продукт легко можно было просмотреть, системы оплаты тоже были настроены качественно и функционировали без сбоев. Если сайт выполнен аккуратно и на нем все работает, клиенты будут у вас покупать.



Потом найдите пассажиров для своей ракеты. Запустите рекламу. Подумайте, где больше всего ваших потенциальных клиентов. Они сидят в соцсетях? Отлично, почему бы не показать там рекламу. Что-то ищут в Google? Отлично, именно там вы их и найдете.



Помните, что люди боятся летать на ракетах. Поэтому, добавьте отзывов, гарантий и социальных доказательств. А чтобы они убедились, что все безопасно и работает, продумайте пробные версии ваших продуктов. То есть, если о вас пока никто не знает на рынке, важно сразу же вызывать доверие, и тогда от клиентов не будет отбоя.



И наконец, само путешествие. Чтобы сделать его максимально комфортным как для ваших пассажиров, так и для вас как пилота, подумайте об автоматизации и масштабировании. Настроить работу без вашего участия можно практически на каждом этапе. Это поможет вам увеличить прибыль и вывести бизнес на новые высоты.

Как видите, при грамотном планировании все просто. Важно только правильно понимать алгоритм и пошагово отстраивать все процессы.



Помните, что каждому предпринимателю нужно постоянно обучаться и развиваться, чтобы понимать тонкости и новинки рынка, пробовать разные ниши, искать свое. И когда вы чувствуете, что нашли, забудьте обо всем и сфокусируйтесь только на одном деле, чтобы довести его до конца. У кого-то получается "выстрелить" за год, у кого-то за 2 месяца. Например, некоторые участники нашей программы часто "выстреливают" и запускают свои проекты, получая результат уже с первого месяца. Поэтому сегодня возможно все, остальное зависит только от настойчивости и желания добиваться результата.



- Это довольно быстро…



Да, для бизнеса это хороший результат.