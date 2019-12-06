Как не остаться без работы в будущем: эксперты дали советы украинцам

Специалисты рекомендуют относиться к себе как к инвестиционному проекту

Полюбите рутину на работе / Фото: stocksnap.io

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Пока властям советуют перестроить украинский рынок труда, самим работникам тоже рекомендуется не терять времени и повышать собственную ценность. Как заявил председатель ICU Ventuer Роман Никитов на Academy Day 2019, вопроса, кому учиться – нет, потому что учиться надо всем.

При этом, по словам эксперта, в особой зоне риска специалисты самых простых профессий, которые можно заменить автоматизацией.

"Один мой знакомый в возрасте оставил своей дочке бизнес, который, как он считал будет вечным – такси. На сегодняшний момент мы видим, как изменился рынок с появлением Uber и других IT-бизнесов, которые быстро изменили правила игры. И даже сейчас стоит вопрос, что будет с Uber. Потому что следующий шаг в машиностроении – беспилотные автомобили", – говорит Никитов.

Однако под угрозой не только простые профессии, добавляет директор ДП "Прозорро. Продажи" Алексей Соболев. По его словам, из-за автоматизации могут исчезнуть и некоторые финансовые специальности. Например, функции аудиторов в будущем может выполнять искусственный интеллект.

"Поэтому специалистам финансового рынка надо развивать Т-образные навыки. То есть, у человека может быть глубокие знания в определенной отрасли – это стержень. Но помимо одной отрасли надо расширять знания и навыки в смежных отраслях", – рекомендует Соболев.

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Кроме того, чтобы конкурировать с роботами и искусственным интеллектом следует развивать "мягкие навыки" (soft skills). Это креативность, умение сопереживать, коммуникабельность, личная эффективность, лидерские качества.

"Все эти навыки можно развивать. Уже есть онлайн-курсы, которые пробуют развивать креативность. Себя надо рассматривать как инвестпроект. Надо понять свои зоны роста и развития, а затем развивать и вкладывать в них", – говорит экс-замминистра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале – Университета больше не достаточно: как нужно учиться

Напомним, как показывает статистика, уже сейчас в Украине треть безработных – это люди в возрасте до 35 лет. О том, каких молодых работников ищут предприниматели, рассказывали новости "Сегодня":

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