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Как обманывают украинцев онлайн-магазины: торгуют без чеков и контрабандой

Сегодня, 07:19

Многие онлайн-магазины даже не имеют права торговать в интернете

Фото: Pixabay
Как обманывают украинцев онлайн-магазины: торгуют без чеков и контрабандой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2b/124/5c9a2b1248e92.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2b/124/5c9a2b1248e92.jpg Бизнес Многие онлайн-магазины даже не имеют права торговать в интернете

В 2018 году украинцы приобрели товаров в интернете на 65 млрд грн, что в два раза больше, чем в 2017-м. Однако с ростом продаж растет и количество нарушений в деятельности онлайн-магазинов. Они массово не выдают покупателям фискальные чеки, торгуют "серыми" товарами, а некоторые из продавцов и вовсе не имеют права работать в интернете. Таковы результаты исследования онлайн-рынка, проведенного "Союзом потребителей Украины".

Тайный эксперимент

Для выявления нечистых на руку онлайн-продавцов эксперты "Союза потребителей" провели эксперимент "Тайный покупатель" в 12 популярных интернет-магазинах. Условием исследования было то, что среднестатистическая семья на этапе покупок не прибегала к помощи правозащитников, а, как обычно, выбирала необходимые товары: планшет, пылесос, смартфон, телевизор, мультиварку, стиральную машину — всего 12 позиций. Сразу после покупки все эти вещи семья, но уже с помощью правозащитников, попыталась вернуть продавцам и получить свои деньги обратно. Сделать это без проблем удалось только в половине случаев, а в некоторых даже пришлось прибегнуть к услугам полиции.

Слабые места

Выяснилось, что магазины поголовно игнорируют требование закона — реализовать технически сложные бытовые товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) только с выдачей фискального чека.

"Оказалось, что ни один из продавцов во время контрольной закупки фискальный чек не выдал. Один продавец вообще не выдал никакого расчетного документа, еще два — выдали документ неизвестного происхождения без названия, еще один — акт передачи товара, три продавца выдали расходные накладные и еще шесть продавцов — товарный чек", — сообщил результаты проверки Олег Цильвик из "Союза потребителей".

Дальше — больше. Практически все продавцы на поверку оказались ФОПами, а половина из продавцов вообще не имеет права торговать в интернете — не имели регистрации соответствующего КВЭДа. А один из магазинов и вовсе оказался закрытым уже две недели. На момент продажи товара его просто не существовало в природе. 

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"Серый" товар

Кроме прочего, оказалось, что 9 из 12 образцов закупленной техники не имели инструкции эксплуатации на украинском языке и украинской сертификации, которая бы гарантировала покупателю качество и безопасность.

"Часть техники оказалась откровенно контрабандной, и возвращать ее пришлось уже с помощью полиции, которую вызвали после покупки", — рассказал нам Олег Цильвик.

Проверяем продавца и требуем чек

У покупателей есть возможность обезопасить себя от мошенничества, если задать продавцам при оформлении покупки ряд уточняющих вопросов.

"По закону, перед продажей покупателя должны проинформировать о том, кто является продавцом, — рассказали нам в "Союзе потребителей". — Полная информация о продавце должна размещаться на сайте интернет-магазина. Тогда покупатель может проверить легальность работы предпринимателя в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований на сайте Минюста. Эта услуга предоставляется бесплатно, в строке поиска нужно лишь ввести фамилию, имя и отчество продавца. Второе — нужно всегда уточнять, какие расчетные документы вы получите после покупки. Вам обязаны выдать фискальный чек, он дает основание на гарантийное обслуживание в официальном сервисном центре и ускоряет возврат товара в случае необходимости. Если же продавец не выдает фисальный чек — от покупки лучше отказаться".

Если же нет времени на разговоры с продавцом, можно хотя бы ознакомиться с отзывами покупателей о том или ином магазине.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, как интернет-аферисты "разводят" украинцев на деньги, а эксперты назвали ТОП схем

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Тег шопинг, покупки, эксперимент, покупки в сети, онлайн-магазин

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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