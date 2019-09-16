Как открыть комиссионку для детских вещей

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Пока Украина демонстрирует слабый рост экономики, многие родители, не имея высоких доходов, стараются экономить, покупая детям бывшую в употреблении одежду. Этот подход позволяет предпринимателям-новичкам рассмотреть возможность запуска комиссионного онлайн-магазина, который предлагает клиентам хотя и ношеные, но качественные вещи.

"Такой бизнес не требует высоких стартовых вложений, быстро окупается и позволяет обеспечить самозанятость предпринимателю. Поэтому торговлю детскими вещами через социальные сети часто предпочитают молодые мамы, находящиеся в декрете. Но такой формат бизнеса все же лучше называть хобби, ведь мамы работают лишь пару часов в день, когда дети спят. А вот полноценный комиссионный онлайн-магазин перспективен тем, что со временем можно развивать любой формат предприятия — ремонт, аренда, оценка и т. д.", — отмечает глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучили плюсы и минусы запуска в Киеве небольшого комиссионного онлайн-магазина про продаже детских вещей для малышей и до пяти лет.

1. Характеристика проекта

Открываем в Киеве комиссионный магазин по продаже детских вещей — б/у, но в хорошем состоянии. Назовем проект "Детки-красотки.ua". Торговать товарами планируем в интернете. Основными клиентами будут дети от рождения и до 5 лет. Ориентируемся на качественные вещи украинского и иностранного производства. Но средний чек должен быть бюджетным, чтобы родители смогли приобрести понравившуюся вещь.

Ассортимент товара будет сезонным, но разнообразным. Клиенты смогут найти вещи для ежедневной носки и праздников. Еще предложим постоянным клиентам эксклюзивные услуги: например, составим капсульный гардероб для ребенка. По расчетам, если ежедневно 10 клиентов купят вещей на средний чек 300 грн, проект окупится через 5 месяцев.

2. Стартовый капитал

Чтобы открыть онлайн-комиссионку, важно приобрести оборудование: ноутбук, модем, мобильный телефон с хорошей камерой, сканер и принтер. На эти цели заложим 30 тыс. грн.

Создание интернет-магазина — отдельная задача. Поэтому заложим 20 тыс. грн на создание простой платформы, а также на покупку домена и хостинга сроком на год.

Закупать на старте товары не будем — начнем продавать лишние или б/у вещи детей родных и друзей. Наш доход будет учтен в поставленной на товар наценке.

При необходимости выкупим вещи друзей или знакомых, но только если товар в хорошем состоянии и мы сможем на этой продаже получить хорошие деньги. А чтобы товар всегда был в наличии, предусмотрим на сайте опцию "сдать вещи на продажу".

ВСЕГО: 50 тыс. грн.

3. Маркетинг, реклама

Продвигать нашу онлайн-комиссионку планируем при помощи социальных сетей — "Фейсбука" и "Инстаграма". Там создадим профили для нашего проекта или группы. Также будет размещать объявления на сайтах объявлений и в группах по интересам. Помимо этого, заложим 2000 грн на продвижение нашей комиссионки в соцсетях и интернете, а также на печать визиток.

Постоянных клиентов будем удерживать классическими "крючками": "скидка в день рождения", "приведи друга и получи сюрприз", "купишь две вещи — третья будет в подарок" и т. д. Также предложим нашим покупателям накопительную систему скидок или обмен вещей на основании специально разработанной системы баллов.

ВСЕГО: 2000 грн ежемесячно.

4. Текущие расходы

Развитие онлайн-торговли позволит сэкономить на аренде помещения, так как хранить вещи будем дома. Раз загрузка будет небольшая, то работать в этом бизнесе будет только один человек — владелец интернет-магазина. Он будет заниматься сбором товара для продажи, приемом заказов и отправкой их по почте, обновлением информации на сайте и т. д. Поэтому поставим зарплату в 10 тыс. грн в месяц. Также возьмем бухгалтера на аутсорс (2000 грн): он будет готовить отчеты для налоговой. Но в текущие расходы нужно включить оплату интернета, электроэнергии, мобсвязи, канцтоваров, а также учесть 3000 грн на ремонт техники или ликвидацию других проблем.

ВСЕГО: 15 тыс. грн ежемесячно.

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, наценку можно ставить от 30%. Условно, если человек хочет за свой б/у бодик получить 20 грн, продавать будем за 26 грн. Предположим, что ежедневно 10 человек будут покупать товар на средний чек в 300 грн. Тогда в месяц заработаем 90 тыс. грн. С учетом 30% наценки нашего дохода и возврата части средств "поставщикам" наш доход составит 27 тыс. грн.

Учитываем текущие (15 тыс. грн) и маркетинговые (2000 грн) расходы (17 тыс. грн), остается 10 тыс. грн. Если вспомнить о стартовых затратах в 50 тыс. грн, понимаем: наша онлайн-комиссионка окупится через 5 месяцев.

Понятно, что этот доход можно получить, если хорошо раскрутиться. В случае, если будет меньше прибыль, придется экономить на текущих тратах или брать за границей вещи по скидкам.

Клиент доверяет только экспертам

Бизнес-план запуска в Киеве онлайн-комиссионки по продаже б/у вещей для детей проанализировал руководитель Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что бизнес-идея может быть востребована целевой аудиторией — молодыми или начинающими родителями, потому что расходы на ребенка реально съедают львиную долю семейного бюджета. Ведь малыш растет буквально не по дням, а по часам, поэтому одежда или быстро изнашивается, или, наоборот, может быть даже ни разу ни надета.

"В этих условиях родители стремятся сэкономить на каких-то позициях по детским расходам. И покупка вещей в комиссионке как раз подходит для категории оптимизации расходов. Ведь в таком магазине можно купить приличную одежду для ребенка для любых задач: футболки и штаны — для дома, спортивные костюмы — для прогулок на улице, верхнюю одежду — для осени и зимы. Зачастую такие вещи могут быть в очень хорошем состоянии, особенно если речь идет о младшем возрасте, поскольку в возрасте до трех лет детки растут особенно быстро", — уточняет Забловский.

В то же время эксперт не рекомендует экономить на обуви: у каждого ребенка стопы имеют свои особенности, и для формироввния правильной походки лучше покупать новые сандалии или ботинки.

КТО РУЛИТ

Открывать комиссионку в онлайне Андрей Забловский советует родителям, уже имеющим опыт воспитания детей.

"Дело в том, что запуск такого бизнеса не требует больших начальных инвестиций. Можно начать с попытки распродать лишние вещи своего сына или дочки. Это позволит получить первый доход фактически с нуля. Потом можно предложить друзьям или соседям реализовать одежду их детей за некую комиссию. Таким образом, можно понемногу расширять бизнес с невысокими затратами, ведь человек фактически тратит свое личное время, интернет и мобилка всегда под рукой, а предлагать товар можно в социальных сетях вроде "Инстаграм" и "Фейсбук". Да и для хранения вещей не нужно арендовать склад — достаточно выделить места в своей квартире", — поясняет эксперт.

При этом Забловский уверен: в таком бизнесе важно быть опытным специалистом, ведь часто мамам надо подсказать, какой размер у приглянувшейся вещи, из какого материала сшита и в каком состоянии находится.

Помним о санитарных нормах

Сегодня рынок комиссионок по продаже детских вещей небольшой, ведь в основном на популярных площадках продают взрослую одежду. С учетом непростой экономической ситуации, когда не все родители в состоянии купить для детей новые вещи, будущие предприниматели могут рассмотреть официальный запуск такого бизнеса.

"Но сначала надо зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности (юр- или физлицо) и встать на учет в налоговую. Это важно, ведь осуществление любой хоздеятельности, в том числе через онлайн-магазины, без госрегистрации является админправонарушением. За такие действия предусмотрены санкции — от штрафов в 17—51 тыс. грн до конфискации продукции и денег, полученных от реализации товара без регистрации", — поясняет юрист АО "А.Д.ХОК" Артем Телюк.

По его словам, в этой ситуации лучше открывать ФОП и работать на упрощенной системе налогообложения:

"Эта торговля требует соблюдения требований Закона "Об электронной коммерции". Поэтому интернет-страница магазина должна содержать: наименование юрлица или Ф. И. О. физлица-предпринимателя, местонахождение юрлица или место регистрации и место фактического проживания физлица-предпринимателя, адрес эл. почты и/или адрес интернет-магазина и др.".

Еще предпринимателям стоит учитывать, что подержанные вещи, как правило, являются обезличенными. То есть они не имеют сертификата качества, знака производителя и др.

"Но нормы законодательства содержат саннормы, соблюдение которых обязательно для детских вещей. В частности, изделия для новорожденных должны быть со 100% содержанием хлопка. Поэтому за риски продажи б/у вещей с нарушениями саннорм отвечает продавец", — уточняет Телюк.

Также бизнесмен должен подыскать склад для хранения продукции. А после этого обратиться в Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Терорганы ГСЧС регистрируют декларации соответствия маттехбазы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности", — уточняет Телюк.

Ищите успешную бизнес-модель

По мнению экспертов, комиссионки интересны тем, что этот бизнес — с продолжением.

"Как и в ситуации с открытием бизнеса по предоставлению услуг, тут не нужен большой капитал для запуска: можно развивать дело поэтапно и докупать товар по мере увеличения спроса со стороны клиентов. Поэтому открывать комиссионку можно, делая ставку на некий узкий ассортимент товара, а потом расширять предложение", — считает Андрей Кривонос.

По его словам, когда предприниматель определится, каким именно товаром лучше торговать, надо разобраться с целевой аудиторией — возраст, пол, сезонность и т. д.

"Также можно продумать, какие дополнительные услуги можно предложить. В случае с продажей детских вещей хорошим вариантом допзаработка станет аренда праздничных костюмов. Если же человек торгует, скажем, мебелью или электроникой, тогда можно предложить клиентам ремонт или реконструкцию товара. Более того: комиссионный бизнес позволяет зарабатывать на сопутствующих услугах, предоставляя за определенный процент вознаграждения заказы оценщикам, установщикам, ремонтникам", — дополняет Кривонос.

РАЗВИТИЕ

Если предприниматель хочет развивать комиссионку бюджетно, он может даже не вкладывать средства в формирование ассортимента, уточняют участники рынка.

"Как вариант, можно собрать у знакомых и друзей вещи, которые они хотели бы продать, но на это нет времени. В итоге предприниматель ставит свою наценку, реализует вещь, отдает оговоренную сумму владельцу, и все расходятся в хорошем настроении. А выкупать вещи в этом случае стоит, только если продажа предоставит возможность хорошо заработать. В итоге начальные затраты в 50—100 тыс. грн могут окупиться буквально за 1—3 месяца", — поясняет киевский продавец Игорь Никитов.

По его словам, достоинством комиссионки является и тот факт, что местоположение магазина можно организовать где угодно — в старых или новых микрорайонах, на рынках, у автовокзалов и т. д.

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