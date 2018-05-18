Как открыть магазин для будущих мам: бизнес-план

Несмотря на сложности, украинские семьи не откладывают планы продолжения рода в долгий ящик. Это значит, что ниша производства и продажи товаров для будущих мам и новорожденных имеет хорошие шансы для развития.

"Этот сегмент бизнеса сложно заполнить полностью из-за высокого спроса со стороны клиентов. Но часто новые проекты, например, магазины, работают не более трех лет. Дело в том, что торговля товарами для мам и детей интересует, в основном, тех, кто живет похожими интересами: материнство, детское развитие, семейное здоровье. Логично, что такие магазины (в онлайне и оффлайне) запускают женщины в положении или молодые мамы. Но как только наступает пора выходить из декрета, львиная доля предпринимательниц закрывают точки продаж и возвращаются к старым профинтересам. Так что новые проекты по торговле мебелью, техникой, одеждой, косметикой, аксессуарами, рассчитанные на новоиспеченных родителей и маленьких детей, всегда востребованы", — говорит глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучила перспективы запуска магазина одежды для будущих мам в Киеве.

1. Характеристика проекта

Открываем магазин "Маленькие радости" для будущих мамочек. Будем продавать одежду, аксессуары, косметику для беременных. Также предложим товары для новорожденных и малышей до полугода-года. Конверты, распашонки, ползунки, бодики, радио-няни, игрушки-развивалки и т.д. Помимо оффлайн-магазина запустим и интернет-сайт. Планируем торговать украинскими товарами хорошего качества по сезону и в бюджетном сегменте. И, конечно, разместим офф-лайн магазин в одном из новых микрорайонов Киева. Это позволит обеспечить неплохие условия развития даже на фоне высокой конкуренции в этой нише. По расчетам, если ежедневно к нам будут приходить по 10 клиенток и приобретать товары на средний чек в 300 грн, проект окупится за год и десять месяцев.

2. Стартовые затраты

На старте нужно учесть расходы на ремонт помещения магазина, приобретение оргтехники и мебели и, конечно, создание товарного запаса. С учетом того, что будем искать под аренду помещение в одном из новых микрорайонов города, в здании должны быть в хорошем состоянии трубы, сантехники, окна и т.д. В итоге нам понадобится вложиться только косметический ремонт вроде покраски стен, установки освещения, закупки штор и т.д. На эти цели уйдет примерно 80-100 тыс. грн.

Если говорить о мебели, то нужно купить пару-тройку витрин и стеллажей, шкафы, сейф, кассовый аппарат, рабочий стол со стулом, электрочайник и т.д. На эти цели заложим в пределах 50-60 тыс. грн. А вот приобретение ноутбука, принтера со сканером, вай-фай-роутера потянет еще на 30 тыс. грн. Не помешает и установка видеокамер, сигнализации, тревожной кнопки – а это еще 20-30 тыс. грн. При этом формирование первоначального склада товаров для будущих мам и новорожденных потянет на 80-100 тыс. грн.

ВСЕГО: 320 тыс. грн

3. Текущие расходы

Здесь нужно учесть затраты на аренду помещения под магазин. Для наших целей подойдет помещение в 30-40 кв. м. Поэтому оплата аренды, коммуслуг, интернета и системы безопасности потянет на 17 тыс. грн.

СОТРУДНИКИ. На старте будут работать владелец магазина и продавец. Они должны общаться с клиентами, торговать, заниматься обновлением сайта и групп в соцсетях, оформлять заказы поставщикам, убирать помещение и т.д. Работа будет оплачиваться посменно, то есть ставка в день – 300 грн. И плюс процент от продажи. Не обойтись и без бухгалтера на полставки – 4000 грн.

Итого: 13 тыс. грн.

ПОСТОЯННО. Нельзя забывать о поддержке товарного запаса. В первые месяцы предусмотрим на эти цели порядка 30% от стартовых затрат в 100 тыс. грн – то есть, 30 тыс. грн. Далее – через 3 месяца или полгода – эту сумму будем корректировать исходя из объемов продаж. Помимо этого, нужно ежемесячно покупать канцтовары и моющие, а также учитывать форс-мажоры в виде ремонта техники или помещения. Это значит, что на такие нужды учтем 5-10 тыс. грн. Итого: 40 тыс. грн.

ВСЕГО: 70 тыс. грн.

4. Маркетинг, реклама

Для успешной работы нашего магазина для будущих мам понадобится его веб-вариант. Поэтому создание небольшого интернет-магазина, а также домен и хостинг сроком на год потянет на 20-25 тыс. грн. Там разместим наши товары с ценами, отзывы клиентов, фото помещения магазина, контакты. Это позволит людям делать заказы по телефону. Кроме этого, нужно запустить странички в социальных сетях, где будем ставить интересующую информацию, акции, скидки т.д.

Итого: 25 тыс. грн.

ЕЖЕМЕСЯЧНО. Для того, чтобы клиенты нашли наш магазин, нужно заказать вывеску, штендер, уголок покупателя (5-10 тыс. грн). И для увеличения потока покупателей, стоит разработать накопительную систему скидок. Еще будем постоянно печатать визитки, флаера – на эти нужды и форс-мажоры заложим до 5 тыс. грн.

ВСЕГО: 35 тыс. грн на старте и 5 тыс. в месяц.

5. Окупаемость проекта

Здесь можно работать или на высоких оборотах в торговле, или за счет высокой наценки в товаре. При этом доходность может составлять в пределах от 10 до 300% – в зависимости от уровня покупательской способности клиентов. Но раз мы решили себя позиционировать как магазин с доступными ценами, значит, нужно работать на средних наценках. В таком случае, наш средний чек может составить 300 грн. И предположим, что эту сумму ежедневно в магазине будут оставлять по 10 клиенток. Тогда в месяц заработаем 90 тыс. грн. Минусуем текущие (70 тыс. грн) и маркетинговые (5 тыс. грн) расходы (всего 75 тыс. грн), остается 15 тыс. грн. Получается, что при стартовых (320 тыс. грн) и маркетинговых (35 тыс. грн) затратах (всего 355 тыс. грн), наш проект окупится через год и десять месяцев.

Тратимся на раскрутку в интернете

Наш бизнес-план проанализировал сооснователь Beauty Business School Александр Дзус. Эксперт считает, что в новом предприятии нужно обязательно увеличить расходы на рекламные цели.

"Чтобы не раздувать затраты в бизнес-плане, можно немного переориентировать внутренние финансовые потоки. В частности реально сэкономить на оплате услуг бухгалтера, и вместо предусмотренных 4000 грн платить тольку тысячу гривен. Этих денег достаточно за ведение одного физлица-предпринимателя и одного оформленного человека, которые указаны в бизнес-плане. Здесь не нужен бухгалтер на полставки, лучше отдать эти услуги на аутсорсинг. А освобожденные средства нужно отправить на рекламные расходы — в интернете и социальных сетях. Так как без этой поддержки интернет-версия магазина не будет нормально работать и приносить доход", — поясняет нам Дзус.

По его словам, стоит вложиться и во внешнее рекламное оформление самой торговой площадки:

"Если делать все хорошо, то только вывеска магазина потянет на 10 тыс. грн. А нужна еще дополнительная реклама в самом помещении — наклейки на окна и баннер. Это поможет уведомить потенциальных клиентов о концепции, ассортименте и, возможно, ценовой политике магазина. На эти нужды нужно предусмотреть дополнительно 2000 грн. Также может понадобиться и рекламный штендер — его заказ обойдется в пределах 1000 грн. Кроме этого, магазин может размещать информационные баннеры рядом с магазином, которые укажут людям, где и зачем искать торговую точку. В этом случае цены будут зависеть от размера баннера и необходимости уплаты за их размещение".

Также Александр Дзус рекомендует уделить особое внимание возможностям дополнительного заработка в магазине:

"Если позволяет площадь, магазин может диверсифицироваться и продавать клиентам такие доптовары, как детское питание, развивающие игрушки, косметику. И всегда важно проявляеть клиенториентированность, общаться с покупателями и учитывать их пожелания в ассортименте".

Оформляем бизнес официально

Магазин для беременных имеет большие перспективы в плане рентабельности и дальнейшего развития бизнеса, считает старший партнер Адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Артем Высоцкий. Но чтобы магазин работал легально, важно оформить все разрешительные документы.

"Для этого необходимо зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности (юрлицо или физлицо-предприниматель) и встать на учет в налоговую. Согласно нормам действующего законодательства Украины, осуществление любой хоздеятельности, в том числе и через онлайн-магазины, без госрегистрации является админправонарушением. За это предусмотрена ответственность — от штрафов (от 17 до 51 тыс. грн) до конфискации продукции и денежных средств, полученных от реализации продукции в онлайн-магазине без регистрации субъекта предпринимательства", — поясняет Высоцкий.

По его словам, сама хоздеятельность по продаже товаров через интернет лицензированию не подлежит. Но для запуска магазина нужно будет получить в Госпродпотребслужбе заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на предмет соответствия помещения саннормам.

"Еще нужно обратиться в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Здесь предприниматель должен зарегистрировать декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности", — уточняет юрист.

Также нужно выполнить ряд требований для торговли одеждой и аксессуарами в онлайн-магазине.

"Раз бизнес будет идти, в частности, через специальный веб-сайт, важно соответствующим образом оформить страницу интернет-магазина. Все правила оформления указаны в Законе Украины "Об электронной коммерции", — говорит Высоцкий.

В частности, на сайте нужно указать адрес, контакты и данные предпринимателя. Важно и наличие цен под каждым наименованием товара, а также нужны стоимость и условия доставки и возврата продукции.

"В торговле нужно соблюдать Закон "О защите прав потребителей". Это значит, что покупатели могут в течение 14 дней (не считая дня покупки) вернуть неподошедший непродовольственный товар. Если в перечне подлежащих возврату вещей есть исключения, об этом стоит также указать на страничке магазина", — уточняет юрист.

Создаем новый клуб по интересам

Обеспечить успех магазина для будущих мам и маленьких детей сможет перевод этой точки продаж в формат клуба по интересам, считают эксперты.

"Важно понимать, что сейчас много магазинов детской одежды. Кроме того, приходится конкурировать с брендовыми маркетами и ноунеймами, а также локальными и иностранными сайтами вроде AliExpress. Поэтому логично, чтобы такие магазинчики детских товаров открывали молодые мамы или папы. Это позволит продемонстрировать свою компетентность и правильно, с пониманием всех нюансов, формировать ассортимент товаров для клиентов. А в будущем, когда у нового магазина появятся постоянные клиенты, можно переходить на уровень клуба по интересам — например, проводить бесплатное обучение мамочек по правильному прикорму малышей, предлагая в качестве прикорма продукцию магазина. Или рассказывать, как развивать разные навыки детей, используя соответствующие игрушки, которые также продаются в магазине. То есть можно делать что-то полезное для мам. А они, в свою очередь, отблагодарят усилия предпринимателя покупками в магазине", — советует Александр Дзус.

Андрей Кривонос обращает внимание, что в формате клубности нужно найти фишки, которые позволят новому магазинчику не только выделиться на фоне конкурентов, но и быть действительно полезными.