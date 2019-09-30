Как открыть мастерскую срочного ремонта: бизнес-план

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Современные люди живут в плотном графике: рабочие встречи, спортзал, домашние заботы. И любые сбои графика, вызванные досадной случайностью — как, например, неожиданно порвавшаяся юбка, — должны быть быстро ликвидированы. Этим можно объяснить рост популярности мастерских срочного ремонта обуви и одежды.

"Таких неприятных историй — масса. Представим: спешит девушка-менеджер на важную встречу, а тут ломается каблук. Как в таком виде предстать перед переговорщиками? Тогда приходится обращаться в мастерскую срочного ремонта. И если специалисты смогут за полчаса решить проблему клиента, то в глазах заказчика они окажутся едва ли не героями. Встреча, а может, даже карьера — спасена! И люди будут рекомендовать таких мастеров своим коллегам и друзьям. Соответственно, услуги срочного ремонта могут не только пользоваться спросом, но и приносить неплохой доход", — поясняет глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучили перспективы и риски запуска небольшой точки по срочному ремонту одежды и обуви в столице.

Бизнес-план мастерской срочного ремонта

1. Описание проекта

Открываем пункт срочного ремонта "МастерОК". Будем принимать от клиентов одежду и обувь на мелкий срочный ремонт — например, заменить набойки на туфлях или укоротить брюки. Также предложим людям изготовление ключей. Работать будут владельцы бизнеса — супружеская пара, как самозанятые предприниматели. Один из них займется ремонтом обуви, а второй — одежды. Пункт приема будет расположен в проходном месте, на рынке, в отдельно стоящем МАФе. По оценкам, если ежедневно за нашими услугами обратятся 5 клиентов с чеком в 400 грн, проект окупится за девять месяцев.

2. Стартовый капитал

Для работы купим оборудование. Нам понадобятся швейная машинка, оверлок, станок для ремонта обуви, дрель, фен, ножницы, иголки, нитки, ручной инструмент (180 тыс. грн). Еще нужна мебель: 2 стола и стула, две настольные лампы, полки, аксессуары (15 тыс. грн). Не обойтись без ноутбука, роутера, МФУ, смартфона, канцтоваров (25 тыс. грн). Также установим камеры наблюдения и сигнализацию (15 тыс. грн). 10 тыс. грн учтем на решение форс-мажоров.

ВСЕГО: 245 тыс. грн

3. Текущие расходы

Для работы нужно найти помещение в 15 кв. м. Его аренда обойдется в 10 тыс. грн. Плюс учтем ЖКУ, интернет, мобсвязь — 2 тыс. грн. Владельцы бизнеса, муж и жена, будут работать мастерами на одну ставку 15 тыс. грн. Плюс на полставки нужен бухгалтер для составления отчетов в налоговую (3 тыс. грн). Еще 2 тыс. грн учтем на приобретение булавок, замков, краски, клея и др.

ВСЕГО: 32 тыс. грн в месяц

4. Маркетинг, реклама

Для развития проекта нужен сайт. Создание визитки, аренда домена и хостинга на год тянут на 5 тыс. грн. Там разместим наши работы, прайс и контакты. Бесплатно заведем странички в соцсетях. Закажем вывеску, визитки.

ВСЕГО: 5000 грн на старте и 1000 грн ежемесячно

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, средний чек на срочный ремонт стартует от 200 грн. Это значит, что если ежедневно к нам зайдут "на огонек" 5 клиентов с чеком в 400 грн, ежемесячно мы заработаем 60 тыс. грн. Отсюда минусуем текущие (32 тыс. грн) и рекламные (1000 грн) затраты (всего 33 тыс.), остается 27 тыс. грн. Если вспомнить о стартовых (245 тыс. грн) и маркетинговых (5000 грн) расходах (всего 250 тыс. грн), проект окупится за 9 мес.

Но для столь быстрого срока окупаемости необходимо задуматься об обеспечении стабильного потока клиентов. Как вариант, мастеру можно поработать в уже открытой точке, наработать базу посетителей — а потом забрать их с собой при запуске своего дела. Также можно предлагать людям гибкую систему скидок, приятные сюрпризы и допуслуги в подарок.

Определяем целевую аудиторию

Наш бизнес-план запуска точки срочного ремонта одежды и обуви в Киеве проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что эти услуги могут быть востребованы людьми как в крупных, так и небольших населенных пунктах. Но для успеха бизнеса важно соблюсти одно условие: поблизости не должны работать прямые конкуренты.

"Поэтому стоит присмотреться, есть ли в 10—15 минутах ходьбы от будущего месторасположения пункта ремонта другие мастерские. Если конкурентов рядом не наблюдается, а само место проходное — например, рынок или остановка общественного транспорта, — значит, можно смело запускаться с новым предложением", — считает Андрей Забловский.

Перед стартом требуется четко определить бизнес-модель. В частности — понять, какой именно целевой аудитории будут предложены новые услуги.

"Дело в том, что срочный ремонт обуви и одежды важен и для домохозяек с детьми, когда надо быстро и аккуратно привести в порядок школьную форму мальчика-сорванца, и для менеджеров среднего звена, поскольку каблук может сломаться, а ручка от портфеля оторваться в самый неподходящий момент. Но уровень сервиса и среднего чека для обеих категорий потребителей, как правило, существенно отличаются. В частности, домохозяйкам важны качество услуг и бюджетная стоимость, а белые воротнички могут потребовать и допобслуживание — в виде срочной химчистки, покраски и т. д. Соответственно, менеджеры готовы заплатить за срочное решение проблемы, но и за высокий уровень услуги, в 2 раза больше", — считает Забловский.

В бизнесе, основанном на обслуживании клиентов, важно не забывать о вежливости, поэтому нужно развивать коммуникационные навыки.

"Казалось бы, точку ремонта можно развивать по старинке — рассказать соседям о новом бизнесе, раздать флаеры, заказать вывеску. Но в век глобализации экономики балом правят соцсети. Так что важно не только организовать сайт, странички в ФБ и отметки на карте "Гугл", но и все время отвечать на комментарии пользователей. Если отзывы будут позитивные, люди приедут из любой точки города, чтобы воспользоваться достойным сервисом", — уточняет Забловский.

Стартуем официально и по закону

Юристы считают, что открывать бизнес по предоставлению услуг создания или ремонта обуви и одежды вполне актуально, поскольку спрос среди потенциальных клиентов растет.

"Но нужно понимать: запуск дизайнерского ателье может стать делом кропотливым для новоиспеченных предпринимателей. Кроме того, потребует от бизнеса значительных усилий и капиталовложений. Поэтому проще и актуальнее заняться организацией мастерской по ремонту одежды или обуви. Если же дело пойдет в гору, со временем можно предложить клиентам индивидуальный пошив одежды и обуви", — отмечает юрист Pravovest Law Firm Юлия Демьянчук.

Если же говорить об юридической стороне дела, такую деятельность лучше проводить, зарегистрировавшись как физическое лицо-предприниматель, советует юрист.

"Во-первых, с учетом электронного управления это удобно, а во-вторых — быстро: регистрация занимает не более 24 часов", — отмечает Демьянчук.

По ее словам, среди кодов классификатора видов экономической деятельности (КВЭД) следует выбрать несколько из группы "14 — Производство одежды", а также "95.29 — Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного потребления". А для того, чтобы предоставляемые услуги соответствовали всем стандартам и требованиям действующего законодательства, важно обратить внимание на "Правила охраны труда для работников швейного производства", "Правила бытового обслуживания населения" и "Инструкцию о предоставлении услуг по ремонту и пошиву швейных и меховых изделий, изделий из кожи, головных уборов". В них указаны все требования к обустройству рабочих мест, технике безопасности, квалификации сотрудников и т. д.

Также особое внимание следует уделить ведению отчетности в бухгалтерии.

"В частности, речь идет об использовании наемного труда: зарплаты должны быть не только рыночными, но и "белыми". Это все влияет на формирование налоговой отчетности и отчетности по единому взносу", — акцентирует Демьянчук.

И, конечно же, надо помнить: важно предоставлять клиентам качественные услуги, ведь тогда клиенты будут возвращаться с новыми заказами.

Запасаемся аксессуарами

Бизнес-эксперт Андрей Кривонос предупреждает: скорость предоставления качественных услуг подразумевает необходимость разработки четкой модели производства. Это значит, что нужно предложить клиентам четкий график работы, который не будет зависеть от праздников, выходных, болезни мастера и т. д.

"Никаких отговорок не должно быть в вопросе! Мол, заказ не готов по не зависящим от мастера причинам. Если заказчик готов заплатить деньги за срочный ремонт, он ожидает выполнения его работы в оговоренный срок, а не на час или два дня позже. И, если мастер подведет клиента хотя бы раз, тот больше не вернется", — предупреждает Андрей Кривонос.

А еще важно подобрать в новую мастерскую срочного ремонта квалифицированных мастеров.

"Раз речь идет о ремонте обуви и одежды, нужны два профессионала: один человек не сможет одинаково качественно менять набойки и строчить пиджаки. Эту задачу проще решить, если совладельцами бизнеса будут мастера по направлению. Если же это наемные сотрудники, очень важно их мотивировать хорошо выполнять свои обязанности. Это можно сделать дополнительным процентом вознаграждения за количество заказов, выполненных качественно", — считает Андрей Кривонос.

По его словам, неплохой подстраховкой на случай болезни или увольнения мастера может стать договоренность с другими мастерскими, которые могут подхватить заказ и получить за это деньги.

"Но предприниматель должен быть уверен в ответственности сопартнеров, поскольку их кидалово может негативно отразиться на репутации", — предупреждает Кривонос.

В свою очередь, мастера советуют всегда иметь под рукой неиссякаемый запас ткани, ниток, булавок, иголок и других необходимых для работы мелочей.

"Это особенно важно, если мастерская находится в отдалении от мест оптовой закупки или рынков. Ведь отсутствие банальной цветной нитки может затормозить всю работу мастерской едва ли не на день", — говорит швея из Киева Инна Зайченко.

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