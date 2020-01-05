Как открыть мини-центр шугаринга: бизнес-план

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Украинцы все серьезнее и ответственнее относятся к собственной внешности. В список обязательных уходовых процедур входят: стрижка, маникюр, педикюр, эпиляция, уход за лицом у косметолога и т. д. Причем определенные услуги на постоянной основе заказывают не только женщины, но и мужчины. Это значит, что спрос на высококачественных мастеров стабильно растет, поэтому имеет смысл подумать о запуске небольшого бизнеса в данной нише.

"Хотя направление уходовых услуг является высококонкурентным, клиенты становятся все более требовательными к качеству и сервису. Уже мало предоставить, скажем, качественную эпиляцию — желательно провести процедуру безболезненно и на хорошей косметике. Также людям важно попробовать новинки в уходе за кожей, сделать процедуру максимально полезной, но при этом по адекватной цене. Так что квалифицированные мастера всегда будут популярны у клиентов", — пояснил глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

"Сегодня" изучили перспективы запуска небольшого кабинета шугаринга в Киеве.

Бизнес-план предоставления услуг шугаринга



1. Описание проекта

Открываем мини-центр шугаринга в Киеве "Шелковые ножки". Владелец будет работать как самозанятый предприниматель: оборудует рабочее место в своей квартире для приема клиенток. Здесь мастер предложит девушкам стандартные услуги: эпиляцию ног, подмышек, рук, зоны бикини с использованием сахарной пасты. Еще предложим приобрести уходовую косметику для тела и т. д. Также специалист сможет выехать к клиенту на дом. По оценкам, если ежедневно к нам обратятся 4 клиента с чеком в 300 грн, проект окупится за 7 месяцев.

2. Стартовый капитал

Для работы нужно купить кушетку, нагреватель для сахпасты, шпатели, перчатки, косметику и другие расходники (20 тыс. грн). Еще 20 тыс. грн заложим на формирование начального ассортимента косметики, которую предложим клиентам для покупки. Также нужен ноутбук, сканер и принтер, модем-роутер, смартфон и т. д. (25 тыс. грн). Не забываем о сумме для форс-мажоров — 5 тыс. грн.

ВСЕГО: 70 тыс. грн

3. Текущие расходы

Раз услуги предоставим на дому, сэкономим на аренде помещения. Но придется включить в расходы жилищно-коммунальные услуги, интернет и мобильную связь — 2—3 тыс. грн. В команде будет работать только предприниматель как мастер шугаринга (10 тыс. грн в месяц). Бухгалтера для ведения отчетности возьмем на полставки (2 тыс. грн/мес.). Еще 10 тыс. грн в месяц заложим на поддержку товарного ряда, канцтовары, расходники и др.

Всего: 25 тыс. грн

4. Маркетинг, реклама

Чтобы наши услуги были популярны, бесплатно заведем странички в "Инстаграме" и ФБ. Там расскажем о квалификации, перечне услуг, ценах, предложим косметику для покупки. Еще напечатаем визитки, флаера (1000 грн).

ВСЕГО: 1000 грн ежемесячно

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, средний чек для шугаринга ног (полностью) составляет 250—300 грн. Это значит, если ежедневно к нам зайдут "на огонек" 4 клиента с чеком в 300 грн, ежемесячно мы заработаем 36 тыс. грн. Отсюда минусуем текущие (25 тыс.) и рекламные (1000) затраты (всего 26 тыс.), остается 10 тыс. грн. Если вспомнить о стартовых (70 тыс.) расходах, проект окупится за 7 мес. Но для столь быстрого срока окупаемости придется много работать, дорожить клиентами и активно предлагать услуги — знакомым, друзьям, в соцсетях и на досках объявлений.

Берем в союзники туроператоров

Наш бизнес-план запуска мини-центра шугаринга в Киеве проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что эти услуги востребованы женской половиной столицы, поскольку в тренде здоровый образ жизни и ухоженность. Но рынок услуг эпиляции нынче насыщен предложениями по шугарингу — а значит, новым предпринимателям придется столкнуться с высокой конкуренцией.

"Новеньким придется хорошенько поразмыслить над тем, как выбить себе место под солнцем в нише шугаринга. Для этого важно придумать изюминку для клиентов. Например, изучить советы известных в этом направлении блогеров (желательно иностранцев), почитать специализированные сайты, поискать новинки в косметике и т. д. И, само собой, предоставлять качественные услуги, чтобы клиенты не искали новых специалистов, а хотели возвращаться в конкретный кабинет снова и снова", — говорит Забловский.

Нужно также учитывать, что услуга шугаринга может иметь сезонную востребованность среди клиенток: летом спрос на эпиляцию выше, чем зимой. Но что же делать в холодное время года? Тут имеет смысл подумать о сотрудничестве с туристическими агентствами, которые специализируются на турпутевках в теплые края зимой и в межсезонье.

"Зимой люди едут на моря с разным бюджетом — это может быть и недорогой Египет, и элитный Дубай. Поэтому если завести дружбу с конкретными туроператорами, можно за процент вознаграждения получать новых клиентов, ведь в агентстве будут рекомендовать услуги шугаринга именно у вас, как мастера. Также не помешает оставить в агентствах рекламные флаеры — это позволит потенциальным клиентам подробнее узнать о расценках и сохранить телефон мастера", — говорит Забловский.

Важно помнить о возможности заработать на дополнительных услугах. Это могут быть смежные предложения — антицеллюлитные обертывания, продажа косметики, сеты по увлажнению кожи, скраб-программы и т. д.

"Главное, что может привлечь клиента в мастере —это его квалификация, желание помочь решить проблему и знание новинок индустрии", — считает Забловский.

Работаем лишь в правовом поле

Чтобы работать как самозанятый предприниматель и предоставлять клиентам услуги шугаринга, нужно оформить все разрешительные документы для запуска нового бизнеса. Для этого нужно зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности, уточняет юрист Pravovest Law Firm Юлия Демьянчук.

"Независимо от того, будет ли мастер по шугарингу организовывать собственный кабинет в арендованном помещении или работать на дому, торговлю услугами планируется проводить с использованием своего сайта или через внешние ресурсы (социальные сети, OLX, Prom и т.д.). В любом случае, человеку необходимо зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности и выбрать формат — физическое или юридическое лицо", — уточняет Демьянчук.

По ее словам, в этом бизнесе лучше оптимизировать налогообложение и сделать отчетность простой, так что лучше выбрать вариант оформления следующий: физлицо-предприниматель и первая группа единого налога.

"Далее, с ростом оборотов в бизнесе, можно будет перейти на вторую или третью группу в системе налогообложения", — уточняет Демьянчук.

Важно понимать: если самозанятый предприниматель не захочет оформлять свой бизнес официально, ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Помимо этого, госорганы могут конфисковать продукцию и деньги, полученные от данной бизнес-деятельности. Нельзя забывать и о качестве косметики, которую планирует использовать предприниматель в услугах шугаринга.

"Косметика не подлежит обязательной сертификации в Украине. Но все же желательно, чтобы мастер получил от производителя или продавца сертификат качества. Также перед покупкой косметики важно проверить все разрешительные документы у дистрибьютора, чтобы убедиться в качестве продукции. Если же мастер этого не сделает — есть риск, что в случае проблем с качеством и жалоб от клиентов виноватым окажется как раз кабинет шугаринга", — предупреждает Юлия Демьянчук.

Еще юрист напоминает: предприниматель должен предоставить клиенту по запросу информацию о производителе товара, качестве продукции и сроке годности.

"И, конечно же, мастер шугаринга должен оформить медицинскую книжку", — уточняет Демьянчук.

Выбираем конкретную концепцию

Андрей Кривонос предупреждает: за кажущейся простотой бизнеса по предоставлению услуг шугаринга таится ряд сложностей, которые обязательно надо учитывать на пути достижения успеха.

"В этом бизнесе важно не нарушать концепцию. Ведь мастер может разрываться между желанием принимать клиентов у себя на дому и возможностью пойти обслужить клиента у него по адресу. Но важно выбрать только один вариант обслуживания клиентов", — считает эксперт.

Одна из возможных бизнес-моделей, к примеру, выглядит так.

"Можно только ходить к клиенту на дом, и тогда арендованный кабинет не нужен. Это даст возможность сэкономить на админрасходах. Но для старта работы мастеру нужно приобрести чемоданчик с косметикой, сделать простой сайт и быть готовым носиться по всему городу", — продолжает Кривонос.

В таком подходе есть риски, ведь в таком случае мастер предоставляет моно-услугу, зависит от клиентов и имеет мало вариантов для допзаработка.

"Разве что можно предложить клиенту покупку уходовой косметики", — уточняет бизнес-эксперт.

Вторая бизнес-модель позволяет зарабатывать на пакете услуг.

"Скажем, если человек приходит в салон красоты, где мастер арендует рабочее место, ему также можно предложить сделать стрижку или маникюр, а потом получать процент вознаграждения за приведенного клиента", — уточняет эксперт.

По его словам, построение кабинетного бизнеса позволяет мастеру качественно обустроить рабочее место — сделать душ и гардеробную, установить кондиционер и музцентр и т. д.

"Даже можно приглашать врача-дерматолога, который проконсультирует клиента", — говорит Кривонос.

В свою очередь мастер шугаринга Инна Кирийчук уточняет: стартовать в бизнесе все же лучше, начиная с посещения клиентов.

"Затраты тогда меньше. За месяц можно понять, пользуются ли услуги спросом, интересен ли бизнес. Если дело пойдет в гору, можно думать о запуске кабинета шугаринга", — считает Кирийчук.

По ее словам, мини-центры шугаринга на дому эффективны в городах с населением от 10 тыс. человек.

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