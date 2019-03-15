Как открыть школу скорочтения: бизнес-план

На обучении клиентов скорочтению получим 38,4 тыс. грн в месяц

Источник: img-s3.onedio.com.

Как открыть школу скорочтения: бизнес-план Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ec7/f2e/5c6ec7f2e1fca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ec7/f2e/5c6ec7f2e1fca.jpg 2019-03-15T03:42:00+02:00 Бизнес На обучении клиентов скорочтению получим 38,4 тыс. грн в месяц

Ежедневно мир вокруг нас ускоряется. Утром читаем сообщения в смартфоне и параллельно слушаем новости по ТВ. Днем проводим совещания, листаем соцсети и еле успеваем оперативно реагировать на форс-мажоры. А вечером пытаемся пробежаться по магазинам, приготовить ужин и составить планы на завтра, но понимаем, что устали от стиля "белки в колесе".

"Сумасшедший ритм жизни требует от людей поиска новых методов эффективной самоорганизации. Помочь тут может скорочтение. Ведь если человек хочет быть успешным, он должен не только успевать выполнять нынешние задачи, но и стремиться быть впереди конкурентов — креативить идеи, предлагать новаторский подход, создавать оригинальные проекты. Скорочтение в этом плане может стать отличным помощником, так как изучение книг будет идти качественно, но с существенной экономией времени", — поясняет глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

По его словам, услуга на обучение скорочтению в нашей стране толком еще не сформирована, но спрос может расти в ближайшие годы. "Сегодня" изучила плюсы и минусы запуска школы скорочтения в Киеве.

Бизнес-план школы скорочтения



1.Описание проекта

Открываем школу скорочтения в столице "Быстробуквы". Здесь дети и взрослые смогут научиться быстро читать книги, при этом качественно запоминая информацию. Обучение построим, исходя из возраста клиентов и задач, которые перед ними стоят. Потому что, например, дети хотят быстро научиться читать, чтобы успешнее и легче учиться в школе. А вот взрослым скорочтение может пригодиться для прочтения любимой литературы в свободное время или изучения новых материалов, которые окажутся полезны в покорении карьерной лестницы. Наша школа скорочтения будет ориентироваться на обучение в онлайн-режиме. Также сможем организовать офлайн-курсы для клиентов, проживающих неподалеку. По нашим оценкам, если ежемесячно в нашей школе будут обучаться 24 человека, проект окупится через 8,8 лет.

2. Стартовый капитал

Тут нужно учесть закупку оборудования. Для работы понадобятся ноутбуки, видеопроектор, принтер и сканер, модем с функцией вай-фая, мобилки. Важно закупить и спецлитературу, бумагу, тетради, ручки. Итого: 300 тыс. грн.

Комнату в квартире, которую мы выделили под занятия, переоборудуем в открытый офис. Сделаем там зонирование — учебный класс, холл с раздевалкой, небольшой уголок для перекуса. Для обучения нам понадобится мебель: купим шкаф для одежды, 6—7 столов и 12—14 стульев, полки, пару диванов. Из техники важно предусмотреть небольшой холодильник, электрочайник, микроволновку. Понадобится нам и посуда.Не помешают нам также сигнализация и видеокамеры. Итого: 130 тыс. грн.

ВСЕГО: 430 тыс. грн.

3. Текущие расходы

Наш проект будет стартовать с минимальными ежемесячными тратами, поскольку бизнес может не стать популярным с первых дней запуска. Исходя из соображений экономии, откроем школу скорочтения в своей квартире. Если будет расти спрос, сможем расшириться, а пока для наших целей выделим комнату в 20 кв. м. Это позволит не платить деньги за аренду. В постоянные расходы заложим оплату "коммуналки", мобсвязи, сигнализации, интернета, доставку воды, мелкие расходы и форс-мажоры. На эти нужды хватит 8—10 тыс. грн.

СОТРУДНИКИ. Работать в школе будут два человека — владелец бизнеса и администратор. Они будут выполнять одни и те же функции: преподавать, принимать звонки, обновлять сайт и странички в соцсетях, убирать офис, вести бухгалтерию. Ставка — 7 тыс. грн плюс надбавки.

ВСЕГО: 24 тыс. грн.

4. Маркетинг, реклама

Для запуска нужно вложиться в сайт. Там разместим курс обучения, оформим личные кабинеты клиентов, также будем выкладывать фото- и видеоотчеты, контакты. Такой проект обойдется в 25 тыс. грн. Еще понадобится вывеска для офиса, наклейки на окна, штендер, визитки. Сюда потратим 10 тыс. грн.

ПОСТОЯННО. Для школы будем закупать дипломы, буклеты, флаеры. Эти рекламные товары обойдутся в 3—4 тыс. грн. Около 5—6 тыс. грн заложим на раскрутку нашей школы скорочтения в интернете и социальных сетях.

ВСЕГО: 35 тыс. грн на старте и 10 тыс. грн в месяц.

5. Окупаемость проекта

Один час обучения в школе скорочтения обойдется в 150—200 грн. Чтобы бизнес неплохо заработал на старте, нам нужно организовать курсы для четырех групп по 5—6 человек. Они будут заниматься два раза в неделю. В итоге сможем получить 38 400 грн. Отсюда минусуем текущие (24 тыс.) и рекламные (10 тыс.) расходы (всего 34 тыс. грн), остается 4400 грн. Получается, что с учетом стартового (430 тыс.) и рекламного (35 тыс.) капитала (всего 465 тыс. грн) наш проект окупится через 8,8 лет. При этом правильная маркетинговая стратегия позволит значительно увеличить количество учащихся, и проект окупится быстрее.

Стартуйте в интернете активно

Бизнес-план запуска в Киеве школы скорочтения для детей и взрослых проанализировал руководитель Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что бизнес-идея может быть интересна для запуска не только в столице, но и в крупных городах. Но при этом экономист придерживается мнения, что такую школу лучше открывать в интернете, а не офлайн.

"Организация офиса в определенном районе крупного города подразумевает некоторые сложности: приезжать туда смогут дети и взрослые, которые живут неподалеку или имеют в семье личный транспорт. А если отдать предпочтение открытию школы скорочтения в интернете, то можно сразу использовать широкий набор инструментов для продвижения этой услуги. В частности, можно вести видеоблог в YouTube, развивать группу по интересам в социальных сетях, разработать полноценную платформу с личными кабинетами для обучения клиентов и т. д. Все эти инструменты позволяют привлекать к изучению скорочтения людей, проживающих не только в любом уголке Украины, но даже за рубежом", — поясняет нам Андрей Забловский.

По его словам, такая модель развития бизнеса является недорогой и эффективной, ведь на старте нужно инвестировать лишь в разработку хорошего сайта и оборудование — ноутбуки, видеокамеру, модем и т. д. При этом оперативные расходы могут быть небольшими, поскольку не придется платить за аренду офиса, охрану и уборку помещений, жилищно-коммунальные услуги, дополнительный наемный персонал.

"Учитывая существующие политические и экономические риски в нашей стране, любые бизнес-планы нужно внедрять аккуратно и взвешенно, внимательно считая бюджет. Это значит, что лучше запускать проект в онлайн-режиме с минимально возможными расходами. А когда спрос на услуги обучения скорочтению возрастет, можно просчитать окупаемость открытия офисов в Киеве и крупных городах Украины", — продолжает Андрей Забловский.

При этом эксперт рекомендует будущему владельцу школы самостоятельно пройти курс обучения скорочтению: это позволит лично обучать детей и взрослых на старте, а впоследствии — создать эффективные инструменты для разработки углубленных программ по разным возрастам клиентов.

Работайте в легальном формате

По словам юристов, вне¬школьное образование является важным элементом организационно-массовой работы с детьми, обеспечивает их содержательный досуг, процесс предоставления знаний, формирование умений и навыков по разным направлениям.

"С детства человек воспринимает, запоминает и использует разнообразные источники информации. Именно чтение является главным способом развития интеллектуальных и творческих способностей. Государство пытается стимулировать развитие внешкольного образования, о чем свидетельствует недавняя отмена обязательного ранее лицензирования", — отмечает юрист Адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Артем Телюк.

По его словам, сегодня школа скорочтения должна открываться как частный внешкольный центр развития для детей. Поэтому предприниматели должны учитывать ключевые моменты для организации бизнеса в правовом поле.

"Необходимо определиться с организационно-правовой формой и зарегистрироваться как субъект хозяйствования, обратившись с пакетом документов к госрегистратору или нотариусу. Далее нужно подыскать подходящее помещение и обратиться к Госпотребслужбу о проведении госсанэпидэкспертизы на предмет соответствия помещения саннормам. Надо обратиться и в Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросу соответствия помещения нормам пожарной безопасности", — уточняет Телюк.

По закону предусмотрено, что открытие внешкольного учебного заведения обязательно согласовывается с органами местного самоуправления, где будет запускаться школа скорочтения.

"Также необходимо привлечь квалифицированных педагогов, разработать и согласовать с местным отделом образования положение о внешкольном учебном заведении и учебные программы, по которым будет проходить обучение детей. Важно помнить, что закон содержит ограничения максимального количества детей в группах и продолжительности занятий, от которых нельзя отступать", — продолжает юрист Артем Телюк.

Для старта ищите свежие идеи

Эксперты уверены, что скоростные навыки особенно важно приобретать подрастающему поколению, ведь мир быстро меняется.

"Любые скоростные вещи развивают моторику у детей. Поэтому можно предлагать детям разнонаправленные курсы: чтение, арифметика, стихи, ораторское искусство и т. д. Это в итоге поможет быстрее развивать пальцы и голову", — отмечает Кривонос.

По словам предпринимателей, в последние годы спрос на разные обучающие услуги по скоростным навыкам растет довольно заметно.

"Рынок обучения сейчас формируется, но дети постоянно хотят получить новые интересные подходы к обучению. Поэтому если бизнес предложит совершенно новую услугу, например учимся быстро читать на английском или французском, это предложение наверняка будет востребовано юными клиентами. Такой подход детям поможет, в частности, быстрее определить, какую же профессию, согласно способностям, лучше выбрать", — считает преподаватель Юлия Онищук из Киева.

Согласен с этим и Андрей Кривонос, который приводит пример развития детских интересов за рубежом:

"В Германии развита тема обучения детей ответственности при управлении велосипедом, авто. В частности, если взрослые покупают детский электромобиль, дети с четырех лет могут получать права. Как это происходит? Полицейский рассказывает детям правила вождения, и малыши проходят условный экзамен: по этой дороге едем, а по той нет, пытаются ровно проехать по аллее. После получает права. Этим документом дети очень гордятся. А взрослые считают, что такое воспитание позволит в будущем снизить количество ДТП на дорогах".

В целом эксперты предупреждают: сложно открывать школу скорочтения, если будущий владелец не владеет соответствующими методиками.

"Можно изучить книги 60—70-х годов прошлого века и обучить детей инструментам, но эти подходы будут устаревшими. Поэтому школу скорочтения имеет смысл запускать тем тренерам, которые обладают большим опытом и имеют хорошую репутацию по обучению скоростным навыкам", — отмечает Кривонос.

Еще один путь запуска школы скорочтения — покупка франшизы: в рамках работающей франчайзинговой сети есть эффективные программы для обучения клиентов разного уровня сложности.



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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.