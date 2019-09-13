Как открыть точку торговли мороженым: бизнес-план

Как выбрать мороженое в магазине / Фото: Depositphotos

Летом украинцы от мала до велика обожают лакомиться мороженым. Кто-то предпочитает классический пломбир в шоколаде на палочке, а кому-то по вкусу пышное фруктовое мороженое с джемом. Спрос на эти десерты растет в жаркую пору в геометрической прогрессии. А значит, предприниматели могут задуматься о запуске небольшого сезонного стрит-фуда, где королевское место в меню займет, конечно же, мороженое.

"Этот бизнес интересен тем, что можно начать торговлю мороженого с небольших затрат. Условно, приобрели партию мороженого, взяли в аренду прилавок-холодильник, выставили точку на ярмарке или других массовых гуляньях — и в тот же день окупили начальные затраты. Важно, чтобы летом такие мини-магазинчики были мобильными. Это позволяет ежедневно менять локацию, поскольку в жару можно разместиться и поработать на пляже, а в прохладную погоду — в ТРЦ, предварительно согласовав эти действия с арендодателями", — пояснил глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос.

Ну а зимой эту точку можно приспособить под торговлю горячими бутербродами. Мы изучили перспективы запуска точки продаж мороженого в Киеве.

Бизнес-план точки продажи мороженого

1. Описание проекта

Открываем точку продажи мороженого "Мороз и солнце". Работать планируем в одном из торговых центров Киева, где проходят большие потоки посетителей с детьми и много развлекательных мероприятий. Предложим клиентам ассортимент мороженого (около 20—30 наименований), а также напитки, айс-кофе, жевательную резинку и т.д. По нашим оценкам, если ежедневно точку мороженого посетить 50 человек со средним чеком в 60 грн, проект окупится через 1,9 года.

2. Стартовый капитал

Перед запуском понадобится оборудование для торговли. Это небольшая барная стойка, пара витрин-морозилок, кофе-машина, микроволновка, рабочий стол и стул, фартук, кухонные весы, мусорное ведро. Сюда уйдет до 220 тыс. грн. Не обойтись и без ноутбука, кассового аппарата, МФУ, сейфа, камеры наблюдения, мобилки — на эти цели заложим 70 тыс. грн. И, конечно же надо предусмотреть стартовый запас потребления кофе, мороженого, молока, напитков, которого должно хватать на месяц — 80 тыс. грн.

ВСЕГО: 370 тыс. грн

3. Текущие расходы

Аренда 14 кв. м в одном из центральных ТРЦ стоит около 7 тыс. грн в месяц. Также надо заложить на "коммуналку", интернет и мобсвязь порядка 3—4 тыс. грн. Что касается команды, то работать будут предприниматель и продавец (600 грн/день). Также нужен бухгалтер на полставки (4 тыс. грн/мес.). Еще 40 тыс. грн в месяц заложим на поддержку товарного ряда, моющие, канцтовары и др.

Всего: 73 тыс. грн

4. Маркетинг, реклама

Для обеспечения хорошего уровня продаж нужно популяризовать проект в интернете. Для этого в соцсетях создадим группы — там будем размещать новости, акции, фотографии. Будет полезно публиковать объявления и на страничках по интересам — районных, детских, романтических. Эти все инструменты раскрутки будут бесплатными. Но надо вложиться в мобильный информационный щит (4000 грн) и напечатать флаеры, визитки (1000 грн).

ВСЕГО: 4000 грн на старте и 1000 в мес.

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, средний чек при покупке мороженого и чашечки холодного кофе составляет 60 грн. Это значит, что если ежедневно к нам зайдут "на огонек" 50 клиентов с чеком в 60 грн, то ежемесячно мы заработаем 90 тыс. грн. Отсюда минусуем текущие (73 тыс. грн) и рекламные (1000 грн) затраты (всего 74 тыс. грн), остается 16 тыс. грн. Если вспомнить о стартовых (370 тыс. грн) и рекламных (4000 грн) расходах (всего 374 тыс. грн), то проект окупится за 1,9 года. Но только в том случае, если точка будет работать и зимой. Для этого деньги, заложенные на обновление ассортимента мороженого, мы потратим на приобретение оборудования и продуктов, и будем торговать горячими бутербродами.

Нанимаем заводных продавцов

Наш бизнес-план запуска точки продажи мороженого в Киеве проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что такой сезонный бизнес вполне перспективен, но нужно ответственно подойти к выбору месторасположения будущей торговой точки.

"Открывать торговлю мороженым можно в парках, торгово-развлекательных центрах, на набережных, центральных улицах, на рынках, у метро и т. д. Но прежде чем запускать бизнес, важно посмотреть, насколько близко или далеко находятся потенциальные конкуренты. Причем это торговцы не только мороженым, но и сладостями, кофе, бургерами — то есть, основными видами стрит-фуда. Если они размещены хотя бы в 5—10 минутах ходьбы от выбранного места для бизнес-старта, можно запускаться", – уверен Андрей Забловский.

По его словам, полезно для сезонного бизнеса придумать и некую фишку, чтобы выделиться из толпы конкурентов.

"Скажем, если мороженое наборное, можно предложить клиентам разные сладкие "соусы" — карамельный, шоколадный, ягодный и т. д. Наверняка среди маленьких клиентов будут те, кто захочет попробовать новые вкусы", — рекомендует Андрей Забловский.

Еще можно продемонстрировать креативную лояльность к покупателям.

"Например, в определенные дни или часы можно предложить беспроигрышную лотерею. Для этого использовать записки, где будут указаны призы — дополнительная порция мороженого, кофе, приятная безделушка в виде значка или брелока и т. д. Такие вещи, как правило, запоминаются клиентами. Люди, у которых сложится приятное впечатление от сервиса, снова придут за очередной порцией мороженого и приятных эмоций в конкретную точку продаж", — продолжает Забловский.

А еще эксперт рекомендует правильно подходить к поиску персонала: продавцы должны обладать располагающей внешностью, быть коммуникабельными и юморными.

"Как правило, такими качествами обладают молодые люди, которые не прочь подзаработать во время летних каникул. Поэтому можно подыскать хороших мороженщиков именно среди молодежи", — считает эксперт.

И, конечно же, стоит внимательно отслеживать вкусы клиентов: если какой-то вид мороженого не стал популярен, лучше его заменить на новые сорта лакомства.

Храним документы о качестве

Для начала собственного дела по продаже мороженого нужно приложить значительно меньше усилий, чем кажется на первый взгляд. Вопросы возникают в основном по правовой стороне вопроса: какие документы необходимо получить, как выглядит сама процедура и сколько придется ждать, прежде чем начать непосредственно продажу.

"Любая предпринимательская деятельность может осуществляться исключительно субъектами хозяйствования. Поэтому первым шагом станет регистрация физлица — предпринимателя. Продолжительность такой процедуры обычно ограничивается 24 часами, с возможностью зарегистрироваться онлайн на сайте Минюста", — поясняет юрист Pravovest Law Firm Юлия Демьянчук.

По ее словам, собственно выездная розничная торговля осуществляется через средства передвижной сети — автомагазины, автокафе, авторазвозки, автоцистерны, лавки-автоприцепы, тележки, специальное технологическое оборудование (низкотемпературные лотки-прилавки), разноски, лотки, столики и др.

"Но прежде чем начать продажи, следует организовать само место торговли. Торговлю следует согласовать со службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в вашем городе или районе. Торговать на улице разрешается на тротуарах шириной более 5 м, но не на пешеходной части. Вообще нельзя торговать: рядом с админ- и культовыми зданиями, памятниками, фонтанами, клумбами; на перекрестках; в охранных зонах инженерных коммуникаций; на остановках; на мостах, в тоннелях; у железнодорожных переездов", — уточняет юрист.

Важно помнить, что разрешение на размещение торговой точки предоставляет исполнительный комитет местного совета, поэтому порядок и сроки выдачи разрешения могут отличаться в зависимости от населенного пункта.

"На автотранспорт, перевозящий продовольственное сырье и продтовары для мелкорозничной торговой сети, нужно оформить санитарный паспорт. Получить его можно, обратившись в Госслужбу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", — поясняет Демьянчук.

Не стоит забывать и о документах на продукцию: у вас должны быть товарно-транспортная накладная, копия гигиенических заключений с печатью субъекта предпринимательской деятельности, от которого получили товар, и документы о качестве товаров.

Предлагаем необычные вкусы

На первый взгляд, продажа мороженого кажется простым бизнесом. Ведь поставщики стараются сделать формат едва ли не примитивным — предоставляют предпринимателю ларь с мороженым — и все, можно торговать. Но нужно понимать: этот рынок высококонкурентен, особенно летом, так как люди могут съесть мороженое в парке, торговом центре или кафе.

"В этих условиях точка продажи мороженого, которая позиционирует себя как монопродуктовый сервис, должна быть уникальной. Как вариант, мороженое может быть свежеприготовленным. То есть можно сладость приготовить в цеху и сразу привезти на продажу. Срок годности у такого продукта максимум неделя, зато производитель убирает из рецепта химикаты. Это привлечет клиентов, заботящихся о своем здоровье", — поясняет Андрей Кривонос. По его словам, адекватная наценка в формате составляет от 50 до 100%. "И этот продукт можно изготавливать в разных формах — для свадеб, дней рождений или корпоративов", — продолжает Кривонос.

Но раз бизнес сезонный, что же делать предпринимателям зимой? Благодаря мобильности торговой точки в холодное время оборудование можно спокойно перемещать в торговые центры или кафе и там использовать для продажи мороженого, сорбетов, кофе с мороженым и т. д.

"Правда, в данной ситуации желательно выбирать не масс-маркет, а малоизвестных производителей: так как это повысит интерес клиентов к продаваемой продукции. А можно поработать в формате кафе джелато. Это итальянская традиция. Джелато в стране называют замороженный десерт, который приготовлен из свежего коровьего молока и сахара с добавлением орехов или ягод. В Украине также есть такие производители. Можно брать у них товар под реализацию, что будет особенно необычно и интересно зимой", — рекомендует Кривонос.

Ну а для увеличения спроса на мороженое со стороны клиентов именно в зимнее время можно подумать о заказах у производителей необычного мороженого — диетического, безлактозного или соленого — с включением... сыра или бекона и т. д.

А как приготовить мороженое с перчинкой в домашних условиях, смотрите в нашем сюжете:

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