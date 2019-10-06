Как развивать собственное дело в условиях техногенного бума: известные предприниматели поделились опытом

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Идеи, прогнозы и дискуссии. В Киевской области состоялся восьмой Business Wisdom Summit – или Саммит Деловой Мудрости. Самые известные предприниматели Украины делились опытом и обсуждали, как развивать собственное дело в условиях техногенного бума. Впервые на мероприятии выступили и известные журналисты.

Главное коммерческое событие страны традиционно собрало под своей крышей сливки украинской бизнес элиты. Самая популярная тема – каким путем должно развиваться предпринимательство в условиях современного мира.

"Мир очень быстро меняется и мы находимся в состоянии перемен. У бизнеса, в связи с этим, стоят новые вызовы. Он должен находить в новом мире, в новой конфигурации – геополитической, экономической – находить свое место. Блокчейн, то что нам говорят об искусственном интеллекте – это должно быть интегрировано", – отметил Константин Паршин, бизнесмен, организатор Business Wisdom Summit – 2019.

В этом году организаторы разбавили традиционные бизнес-дискуссии историей и искусством. Всего в течение двух дней форума выступило 38 спикеров. Организаторы обещают – в следующем году их будет еще больше.

"Бизнес должен иметь гуманитарную составляющую, чтобы занять свое место, в том числе, в отношениях государство‑общество‑бизнес, которое бы добавляло позитивный образ самому бизнесу и таким образом повышало его стоимость", – заявил организатор мероприятия.

Пожалуй, самый ожидаемый нынешний спикер – российский журналист, ведущий проекта "Намедни" – Леонид Парфенов. Его выступление – рассказ о преемственности истории СССР, и конечно, рассуждения о будущем журналистики.

"Значение имеет только контент. Публика находит контент – там где хочет его находить. Посмотрели это в эфире или посмотрели это в ютюбе или в эфире пропустили, но потом кусок этого ценного чего‑то был выложен в ютюбе и люди посмотрели, тогда – это кто себе должен записать в зачет? Это был результат телевидения или интернета?" – отметил он.

На вопрос журналистов "Сегодня" – будет ли жить телевидение, Парфенов отвечает с присущим ему юмором.

"Вот вы точно преемник героя фильма "Москва слезам не верит", который всем говорил – не будет ни кино, ни театра – будет только телевидение. Ничего не будет одно, слава тебе Господи, все будет единовременно", – отметил журналист.

Программу нынешнего форума завершила церемония награждения лучших топ-менеджеров рейтинга ТОП-100.

Первое место в нем занял – генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

"Без постоянных изменений ни одна компания в этом мире не может быть успешной. Если ты хочешь, чтобы компания была успешной – ты тоже должен меняться. Сегодня, если ты не можешь чувствовать температуру в энергетике мира, не только Украины – ты не сможешь давать то вдохновение, которого от тебя ожидают тысячи людей в компании. Мы очень серьезное внимание уделяем цифровой трансформации, привлечению и созданию инноваций и так далее. В таком постоянно меняющемся мире надо быть на острие – и у нас это пока получается", – заявил Тимченко.

Ранее сообщалось, что ДТЭК вошла в "ТОП-10" лучших работодателей среди предприятий тяжелой промышленности и энергетики.

Между тем стоит отметить, что развитие отечественной угледобычи остается основной задачей компании ДТЭК. За восемь месяцев 2019 года шахтеры ДТЭК Энерго выдали на-гора 14,8 млн тонн газового угля.

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