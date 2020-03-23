Как украинским предприятиям пережить карантин: экс-министр экономики дал совет

Во время кризиса экономика должна работать. Остановка работы всех предприятий на время действия в Украине карантина будет иметь катастрофические последствия для экономики. Об этом в Facebook заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Да, определенные предприятия должны быть и уже остановлены для карантина и не распространения вируса. Но массовая остановка предприятий государством – это самоубийство для экономики. На предприятиях работают люди, они получают зарплаты, на которые они живут. Предприятия платят налоги и наполняют бюджет, из которых платят пенсии и зарплаты бюджетникам", – написал он.

Милованов отметил, что существует много вариантов как работать во время кризиса.

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"Удаленная работа – это один. Но если полный переход на дистанционную работу невозможен, не нужно закрывать предприятие. Можно перевести предприятия и организации на меньшую мощность, чтобы работало значительно меньше рабочих, и были снижены риски распространения вируса. Тогда предприятия не будут полностью останавливаться, работники будут получать часть зарплаты, будут платиться определенные налоги. И самое главное – таким предприятиям будет значительно легче восстановить работу в полном объеме после кризиса, чем тем, которые будут полностью остановлены. А скорость восстановления экономики будет нашим главным вызовом после кризиса", - подчеркнул Милованов.

Напомним, ранее для помощи предпринимателям во время карантина Верховная Рада приняла ряд законов, которыми установлены "налоговые каникулы" и введены другие временные послабления.

73 случая заболевания на COVID-19 обнаружили в Украине. За сутки – 26 новых инфицированных, 20 из них – в столице. Еще трое больных прибавилось на Прикарпатье. Первый случай заболевания зафиксировали в Черкасской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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