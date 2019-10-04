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Миру грозит экономический кризис: украинские бизнесмены обсудили риски и возможности

4 октября, 12:14

Тридцать самых успешных бизнесменов Украины разбирались, как улучшить свои позиции во время кризиса

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Видео: Сегодня

Как украинскому бизнесу выжить в условиях мирового экономического кризиса, который прогнозируют на 2020-й год? Где найти новые стратегии и инструменты для успешного продвижения собственного дела на новый уровень? На эти вопросы искали ответ тридцать самых успешных бизнесменов Украины.

Дискуссии проводили в пределах Business Wisdom Summit. Мероприятие уже восьмой год подряд проходит в Киеве. На нем учредители и директора ведущих компаний обмениваются мыслями – что помогает отечественным предприятиям быть на уровне с известными мировыми брендами.

А в этот раз еще и делились собственным рецептам счастья и баланса между работой и личной жизнью.

"Когда наступит кризис, люди начнут потреблять по-другому, накапливать по‑другому, по-другому принимать решения. И нужно угадать, как люди будут себя вести в условиях кризиса, что им будет нужно, какие услуги они будут просить. Любой кризис – это возможность не только выжить, но и стать сильнее. и я думаю, что мы мастера спорта в переживании кризиса, укреплении собственных позиций", – рассказала директор по завязок с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали об антирекорде за 10 лет: прогноз мировой торговли резко ухудшился. Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Но при этом украинские экономисты не теряют оптимизма. В Нацбанке нашли "плюсы" в том, как торговая война США и Китая повлияла на Украину. По словам заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрия Сологуб торговый конфликт США с Китаем помогает Украине заходить на китайские рынки.

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Источник: Сегодня

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