Как во Львовской области выращивают бананы и лимоны: эксклюзив "Сегодня"

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Пока на Закарпатье собирают по четыре урожая экзотических грибов, в селе Поршна Львовской области Ярослав Труш вместе со своим сыном Андреем обустроили на даче теплицу, где выращивают бананы и лимоны. Здесь – тысячи экзотических деревьев и кустов.

Сначала начинающие бизнесмены и сами не верили, что все получится, а теперь – собирают урожай три раза в год.

"Вот здесь наш вегетарий. Мы с папой назвали его – банановая ферма", – говорит Андрей Труш.

Площадь "райского сада" на отцовской даче – 165 кв. м.

"Это у нас инжир. За ним – мандарин, это – папайя. Вот у нас банан, это, так сказать, апогей, апофеоз нашей экскурсии. Здесь в одной грозди примерно 40-50 кг бананов", – показывает Андрей Труш.

Попробовать бананов Андрей не предлагает, говорит – надо подождать.

Созревают и другие плоды. Урожай здесь собирали летом. Следующий ждут зимой. Плодоносят деревья три раза в год. Чтобы создать им тропическую жару на окраине Львова, достаточно 20 минут солнца в день. Дополнительно вегетарий обогревается только в мороз. Семья Трушей говорит, что теплица построена по космическими технологиям.

"Толстенная фольга, которой обматывали спутники. Солнце сюда зашло и уже здесь остается. Оно ударяется в фольгу, фольга такая, специально мятая, и на миллиарды осколков оно отражается и питает каждое растение", – объясняет Андрей.

Ухаживать за теплицей Андрею помогает отец. Оба – бывшие журналисты.

"Сын говорит: папа, я тебе помогу, построй этот вегетарий. Я говорю – ерунда какая-то, мы же не потянем это. Скинулись. Семейный бизнес как раз и состоит в том, чтобы скинуться. Ну и мы так начали", – рассказывает отец Андрея Ярослав Труш.

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Фруктами владельцы лакомятся сами. А зарабатывают на продаже экзотических деревьев ресторанам и торговым центрам. Если за растениями правильно ухаживать, уверяет Андрей, они плодоносят и у новых хозяев, потому что адаптированы к украинским условиям.

Андрей Труш показывает "Сегодня" плоды лимона. Выращенный в теплице лимон – больше обычного, и на вкус похож на грейпфрут.

Тропические деревья выращивают еще несколько предпринимателей в Украине. Но обеспечить спрос на фрукты они не могут. Поэтому надеяться, что на прилавках массово появятся экзотические продукты именно украинского производства, пока не стоит, говорят специалисты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как на плантации в Кировоградской области выращивают экзотические фрукты. Чтобы субтропические растения хорошо там росли, им создали особые условия.

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