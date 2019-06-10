Как заработать на услугах визажа: бизнес-план

Услуги визажа на дому могут приносить 30 тыс. грн ежемесячно

bellezza.ua/.

Каждый хочет быть красивым, стильным и здоровым. Но нередко услуги визажистов, врачей и диетологов могут больно ударить по карману клиента со средним доходом. Тогда на помощь приходит сегмент надомных услуг: человек вызывает мастера домой, и получает услугу по умеренным ценам.

"Люди заинтересованы в получении таких надомных услуг, как косметология, визаж, стрижка или укладка, маникюр и т. д. Поэтому опытные и начинающие мастера могут думать о том, как работать в формате самозанятости", — разъясняет глава Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

По его словам, помимо классических услуг, клиентам можно предлагать допобслуживание на основе индивидуальных рекомендаций:

"К примеру, можно предлагать людям профкосметику, которую не купишь в магазинах. Или, как вариант, заинтересовать клиентов мастер-классами, где можно научиться грамотному базовому уходу, созданию дневного макияжа и т. д. Все это может стать хорошим допдоходом". "Сегодня" решили изучить перспективы предоставления услуг визажа на дому в Киеве.

1. Характеристика проекта

Запускаем в столице проект по визажу "Easy Beauty". Мастер визажа будет работать как самозанятый специалист: он будет приезжать к клиенткам на дом, оформлять макияж для свадьбы, корпоратива, дня рождения и т. д. Эта услуга востребована среди жителей столицы, но конкуренция может быть высока, поэтому на старте будем ориентироваться на средние расценки. То есть за дневной макияж будем брать около 300—400 грн. Работать планируем в одном из районов города — к примеру, на Позняках, так как для нас важны затраты по времени на дорогу (в районе 30 мин. в одну сторону). А высокая заселенность этого района позволит обеспечить постоянную занятость мастера. По расчетам, если ежедневно к нам обратятся 2 клиента и заплатят за услуги 500 грн, проект окупится через 10 месяцев.

2. Стартовый капитал

Для работы нашего проекта нужна техника. Приобретем ноутбук, смартфон с хорошей камерой, модем-роутер и т. д. На эти цели заложим 30 тыс. грн.

Нужен нам и свой сайт-визитка: там мы разместим портфолио своих работ, укажем перечень услуг, стоимость работ, контактные данные, опыт работы и т. д. Такой сайт с покупкой хостинга и домена сроком на год обойдется в 15 тыс. грн.

Предположим, что курсы визажа мастер уже прошел. Поэтому нам нужно приобрести базовый набор косметики (тени, тушь, базу, пудру, помаду и т. д.) и аксессуары (чемоданчик, кисти, спонжи и т. д.) для работы. На это запланируем еще 15 тыс. грн.

ВСЕГО: 60 тыс. грн

3. Текущие расходы

Наш бизнес не требует наличия офиса, поэтому сэкономим на аренде помещения: при необходимости сможем принять клиента у себя дома. Но нужно предусмотреть расходы на оплату электричества, интернета, мобсвязи. Сюда заложим 2000 грн. При этом оплату проезда не закладываем в текущие расходы, так как эти затраты будут покрываться клиентом.

Зарплату мастеру поставим в 10 тыс. грн. А поскольку бизнес рассчитан на самозанятость, то другие специалисты не нужны. Исключение — бухгалтер (2000 грн), который будет готовить отчеты в налоговую.

И, конечно, учитываем 8 тыс. грн на покрытие различных текущих расходов — дозакупку косметики, обучение на курсах повышения квалификации, ремонт оргтехники.

ВСЕГО: 22 тыс. грн

4. Маркетинг, реклама

Развивать проект планируем при помощи соцсетей "Инстаграм" и "Фейсбук". Заведем там наши странички, опубликуем работы. Будем предлагать наши услуги в группах по интересам, а также опубликуем на различных сервисах-скидочниках. Также заложим около 2 тыс. грн на продвижение наших услуг через рекламу в соцсетях, а также печать визиток.

ВСЕГО: 2 тыс. грн в месяц

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, средний чек за услуги визажа в Киеве стартует от 400 грн. Если предположим, что ежедневно к нам обратятся 2 клиента и оставят за работу по 500 грн, то в месяц заработаем 30 тыс. грн. Отсюда минусуем текущие (22 тыс. грн) и маркетинговые (2000 грн) расходы (всего 24 тыс. грн), останется 6 тыс. грн. С учетом стартовых затрат в 60 тыс. грн наш проект окупится через 10 месяцев.



Стоит отметить, что этот бизнес может быстрее выйти на самоокупаемость, если предложить клиентам выкупить профкосметику под заказ. В этом случае не будем тратить свои деньги, но сможем получить допприбыль.

Важно: время на дорогу и бренды

Наш бизнес-план предоставления услуг визажа на дому проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. Эксперт считает, что этот проект может подойти специалисту для самозанятости, но изначально мастер-предприниматель должен окончить курсы, чтобы делать свою работу профессионально.

"Если правильно построить стратегию продвижения услуг визажа на дому через соцсети вроде "Фейсбук" или "Инстаграм", можно обеспечить высокий спрос в этой нише. Все потому, что клиенткам требуются эти услуги часто — на свадьбу, день рождения, фотосессию. И, как правило, эта необходимость возникает спонтанно. Где в таком случае искать мастера визажа? Конечно, помогают рекомендации друзей-знакомых или информация в соцсетях. Поэтому визаж на дому в больших городах может быть востребован, особенно если мастер мобильный и готов приехать по адресу клиента", — считает Андрей Забловский.

По его словам, в таком проекте лучше сразу ориентироваться на работу в конкретных районах: мастер должен понимать, сколько конкретно времени может потратить на дорогу и работу с клиентом.

"Время нужно учитывать еще и потому, что зачастую специалисты ездят к людям с кейсом, где хранится косметика и аксессуары, а он может иметь приличный вес", — уточняет эксперт.

Помимо этого, Забловский рекомендует уделить особое внимание поиску поставщиков качественной косметики.

"Нужно быть уверенным, что косметические средства являются настоящими, брендированными, а не подделкой. Ведь клиенты платят за качественную услугу и должны быть уверены, что макияж будет держаться долго и не вызовет аллергии", — поясняет Андрей Забловский.

В целом, услуги визажа на дому как бизнес перспективны тем, что если предприниматель является высококлассным мастером, то он быстро заполучит постоянное внимание клиентов и сможет обеспечить для себя хороший доход.

"Казалось бы, рынок индивидуальных услуг высококонкурентен. Но хороших мастеров там немного. Поэтому подающие надежды новички могут получить место под солнцем", — считает Забловский.

Организуем официальное дело

Раз люди стремятся быть красивыми, значит услуги визажа на дому могут быть востребованы. Но формат самозанятости может требовать наличия разрешительных документов, отмечает юрист АО "А.Д.ХОК" Артем Телюк.

"Мастер планирует работать на себя, но может и предлагать товары для реализации лично клиенту или дистанционно. В частности, продажи косметики предприниматель может организовать на своей интернет-странице или в мини-интернет-магазине. Это значит, что перед стартом работы важно зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности и встать на учет в налоговом органе. Для этого нужно выбрать юридическое лицо или физическое лицо, но проще работать как физлицо и находиться на упрощенной системе налогообложения", — отмечает Артем Телюк.

Не стоит забывать, что онлайн-торговля, даже в небольших объемах, не может работать без госрегистрации.

"За эту деятельность предусмотрена админответственность в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн. Также может быть конфискована продукция и деньги, полученные от реализации", — уточняет Телюк. При этом важно помнить: если мастер визажа планирует организовывать свою интернет-страничку, где будет идти и торговля косметикой, нужно учесть правила Закона Украины "Об электронной коммерции". "В этом случае нужно указать на веб-сайте все данные о предпринимателе — полное наименование юрлица или фамилию-имя-отчество физлица-предпринимателя. Еще нужна такая информация, как адрес электронной почты или адрес интернет-магазина, место регистрации и место фактического проживания физлица-предпринимателя, контактные данные и т. д. Желательно предупредить клиентов, что в расчет стоимости товара включены и уплачиваемые налоги. И, конечно, не обойтись без указания правил доставки товара и сроков такой доставки", — перечисляет юрист.

Также нужно помнить, что клиент может потребовать информацию о производителе косметики, качестве продукции, сроке годности. "Эта информация также должна быть в наличии у продавца во избежание проблем", — уточняет Артем Телюк.

Готовим уникальный сервис

Эксперты уверены: предоставление услуг визажа на дому должно быть структурировано.

"В системе надомной работы есть возможность специализироваться в конкретном направлении — например, делать маникюр. И быть довольным уровнем получаемого дохода. Но можно создавать спектр услуг под ключ — например, когда мастер делает прически, макияж, маникюр и создает цельный образ в одежде исключительно для корпоративных вечеринок. Такой подход может иметь хорошее развитие для бизнеса: если услуга "под ключ" вдруг становится высоковостребованной, можно арендовать место, приглашать клиентов туда и не тратить время на дорогу", — разъясняет Андрей Кривонос.

Но не стоит забывать о возможных рисках, которые преследуют начинающих предпринимателей. "Например, можно не угадать с качеством и ценой. Если у клиента возникнут вопросы вроде "Почему цена низкая?", следом закрадется и сомнение:

"Может, качество "так себе"? Поэтому важно перед запуском бизнеса провести минимальное маркетинговое исследование и посмотреть, сколько за свои услуги хотят конкуренты. А когда необходимая информация будет получена, выстраивать свою ценовую политику", — уточняет Кривонос.

Еще одна ошибка надомников — предоставление клиентам огромного количества услуг.

"Мастер может предлагать клиентам десятки услуг, но зарабатывает только на одной-двух. При этом продолжает тратить деньги на закупку материалов для услуг, не приносящих дохода. Так распыляться — неправильно. Поэтому лучше избавиться от лишних услуг и оставить востребованные и доходные варианты. Этот подход позволит сформировать максимальный заработок", — подсказывает Кривонос.

А сами предприниматели считают, что ключевым секретом успеха в надомном бизнесе остается правильно разработанная пиар-стратегия.

"Важно, чтобы мастер визажа не только рассказывал о своих услугах в соцсетях, но и готовил людям небольшие платные презентации. Ведь если организовывать промоцию офлайн, люди увидят уровень мастерства визажиста, и обязательно закажут его услуги", — считает косметолог из Киеве Ольга Еремина.



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