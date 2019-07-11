Какой бизнес платит единый налог: в Украине открыли доступ к онлайн-базе

Больше всего "единщиков" занимаются операциями с недвижимым имуществом

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Государственная фискальная служба (ГФС) открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Так, на данный момент в Украине единый налог платят 174 297 компаний (15%) и 1,3 млн ФЛП (70%).

Наибольшее количество ФЛП находится на второй группе плательщиков единого налога — это 581 тысяча предпринимателей (44,5%). К плательщикам единого налога третьей группы относятся 523 тысячи предпринимателей (40%), к первой – 200 тысяч (15%).

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Самое большее количество компаний на единой системе налогообложения занимается операциями с недвижимым имуществом (14%). На втором месте — оптовая торговля (7,8%), сельское хозяйство (7,5%) и деятельность в сфере права и бухгалтерских услуг (5,7%).

"Если компания или физлицо-предприниматель (ФЛП) потеряет статус плательщика единого налога, то бизнесу будет доначислено такое количество налогов, которое компания должна была бы уплатить, если бы была на общей системе налогообложения. Поэтому компаниям и ФЛП, которые платят единый налог, стоит подписаться на изменения по своей компании", — комментирует юрист Никита Подгайный.

Напомним, ранее в Украине подсчитали поступления от единого социального взноса. По данным ГФС, за первые четыре месяца 2019 года поступления выросли почти на четверть.

Как сообщалось, ранее в Украине предложили вдвое повысить налоги для IT-"упрощенцев". Так, народные депутаты собрались выделить в отдельную налоговую группу IТ-работников, которые зарегистрированы как физлица-предприниматели.

Также в Украине пытались изменить шкалу начисления ЕСВ – единого социального взноса. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год:

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