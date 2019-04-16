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Капитал "утекает" из развивающихся стран: в ООН забили тревогу

Сегодня, 13:34

Гутерриш рассказал об угрозах неравномерного распределения инвестиций

Фото: AFP

Отток капитала из стран с развивающимися экономиками, которым прочат кризис, вызвал беспокойство Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщила пресс-служба организации, ссылаясь на подсчеты, согласно которым в развивающихся странах средний ежегодный дефицит финансирования составляет 2,6 трлн долларов.

"Потоки иностранных инвестиций в последние годы увеличивались, но распределялись неравномерно. Инвесторы обходят вниманием многие наименее развитые страны", - подчеркнули в ООН. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш при этом добавил, что ситуация угрожает реализации стратегии устойчивого развития - процесса экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

"Неравномерный экономический рост, высокий внешний долг, возможные финансовые потрясения и торговая напряженность — все это ставит под сомнение возможность достичь целей в области устойчивого развития", — отметил Гутерриш.

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Он напомнил, что пока не удается остановить и изменения климата. В частности, в 2017 году выбросы парниковых газов увеличились на 1,3%. "Изменение климата ведет к хаосу, особенно среди наиболее уязвимых групп населения. Эмиссии парниковых газов снова растут. Развитие новых технологий может обернуться крахом на рынках труда и подорвать систему социальной защиты", — предупредил Гутерриш.

Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике и предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов. 

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что что снижение инфляции и стабильность курса гривни позволяют строить долгосрочные инвестиционные прогнозы. При этом Украина относится именно к числу стран с развивающимися экономиками.

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Тег инвестиции, экономика, ООН, развивающиеся страны, капитал, устойчивое развитие, Гутерриш

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