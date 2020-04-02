Карантин для бизнеса ослабили: кому можно работать в апреле

Требования к санитарным правилам при этом ужесточились

В Украине на время действия карантина, который продлен до 24 апреля, расширили список разрешенных видов деятельности для бизнеса. Такое решение приняло правительство, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В частности, Кабмин позволил:

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продажу запчастей для транспортных средств, в том числе и для тракторов и другой сельхозтехники;

продажу суточного молодняка домашней птицы;

работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, как просил НБУ.

При этом Кабмин утвердил и новые рекомендации для бизнеса:

круглосуточная работа аптек;

ограничение на допуск посетителей в торговые залы – не больше одного человека на 10 м. кв. с соблюдением дистанции в 1,5 м.

"Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий", – объяснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Напомним, также правительство ужесточает правила карантина. В частности будет запрещено посещать парки, скверы, лесопарковые, прибрежные и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком. Под запретом будут спортивные и детские площадки. Без маски или респиратора на улицу выходить тоже нельзя:

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