Карантин и безработица: как Кабмин спасает украинцев и поможет ли это

Эпидемия коронавируса и карантин оставили без работы десятки миллионов людей в мире, но это были только цветочки, говорят эксперты украинского рынка труда. Несмотря на данные Минэкономики, которое зафиксировали, что безработных за последние три недели стало меньше, не все так гладко.

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И безработные, и эксперты довольно скептически отнеслись к временным рабочим местам, которые правительство создало по программе "500 тысяч вакансий". На среднюю зарплату 12 тысяч гривен до сих пор ищут дорожников без опыта. Кабмин также пытается спасти ситуацию, компенсируя зарплаты наемным работникам. Но сдержит ли это рост безработицы, и какой прогноз на осень?

Анна Кузуб – финансовая консультантка. Оформлена как физическое лицо-предприниматель. Рассказывает, что в кризис осталась без клиентов, а значит – без доходов. Тогда начала искать в интернете государственные программы по поддержке бизнеса. Когда нашла, подала заявление на получение. В итоге за неполные три месяца простоя Анне насчитали 7 200 гривен – две трети прошлогодней минимальной зарплаты за каждый месяц.

"Такая помощь позволит по крайней мере иметь какие-то доходы на первоочередные нужды", – рассказывает Анна.

Коронавірус і карантин: в Україні панує безробіття?

А столичному предприятию, которое производит вентиляционные системы для промышленности и торговых центров, по этой же программе центр занятости выплатил 622 тысяч гривен – сотрудники компенсировали недополученное за время принудительного отпуска.

"У нас был неполный простой, когда внедрили карантин. В апреле мы частично наших людей отпустили в неоплачиваемый отпуск и подали [заявку] на эту государственную программу. Две недели рассматривали наши документы и после двух недель пришло подтверждение, что будет компенсация на выплату заработной платы", – говорит замдиректора по производству Марина Леоненко.

Всего на выплату помощи по частичной или временной безработице на период карантина из госбюджета выделили 4,7 млрд гривен. Львиную долю взяли их Фонда борьбы с COVID-19. Четверть средств из него – 1,16 млрд гривен – уже освоили. Министр экономики Игорь Петрашко подводит первые итоги:

"Это по сути помощь предприятиям, которые, исходя из условий коронокризиса и ограничений, вывели часть персонала на неполный рабочий день. То есть если кто-то работает не 40 часов в неделю, а меньше, предприятие обращается в центры наши, которые занимаются выплатами, и может получить помощь на таких людей. И сейчас примерно 180 тысяч предприятий, включая ФЛП, воспользовались этой программой, и 300 тысяч работников получают помощь", – подсчитал Петрашко.

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Опрошенные нами эксперты единодушны: такая программа была необходима, ведь иначе бизнес не переживет кризис. Впрочем, суммы, выплачиваемые сотрудникам, крайне малы. Макисмальная помощь равнна минимальной зарплате.

"Основная часть компенсации явно не соответствует тем потерям, которые понесли наемные работники, которых перевели в режим временного простоя. Эта программа не учитывает, что 90% бизнесов не столкнулись с полной остановкой, а столкнулись с как бы, можно сказать, "веерным отключением". Когда сегодня наемный персонал выводят на работу, завтра не выводят, потом опять выводят. Эта сложная амплитуда, естественно, тяжело отражается в государственных нормативных формулах", – объясняет экономист Алексей Кущ.

Количество поданных заявок эксперты оценивают как низкое. И дело не только в отсутствии массированной рекламы. По меньшей мере, половина отечественного бизнеса находится в тени – там не оформляют сотрудников и не платят налогов. Таким компаниям проще уволить работников на время простоя, чем обращаться к государству, подвергать себя проверкам и переходить на работу "по-белому".

"Реально малый бизнес не воспользовался этой компенсацией, потому что ему проще вообще не платить налоги, уйти в тень... Честно говоря, люди не поверили государству, хотя надо поверить. Я знаю, что в Киеве, в Ивано‑Франковске, в Северодонецке не одно и не два маленьких и средних предприятия, которые подались. И они эти компенсации получили, для них это настоящая жизнь", – рассказывает эксперт рынка труда Андрей Черкасов.

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Другая государственная программа предусматривала создание 500 тысяч рабочих мест для украинцев, которых сократили или уволили из-за карантина. О ее запуске премьер-министр заявил еще в апреле. С тех пор, по словам чиновников, открыли более трети вакансий и трудоустроили на них 174 тысячи человек. Что это за рабочие места?

По информации центра занятости, почти у половины трудоустроенных было профессионально-техническое образование; у 28% – высшее и у 23% – среднее. Более половины получили работу в сельском хозяйстве; 13% – в перерабатывающей промышленности; 11% – в сфере торговли. Остальные – в строительстве, в частности дорог, сфере транспорта и государственном управлении.

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Правда, значительная часть вакансий имеет сезонный характер. А значит с наступлением осени люди снова останутся без работы до следующего лета. Более того, временную занятость в коммунальной сфере планируют даже закрепить законодательно.

"На рассмотрении в парламенте находятся уточнения в законопроекты, которые позволят восстановить программы так называемой "временной коммунальной занятости". Людей, срочно нуждающихся в работе, можно будет трудоустраивать для выполнения общественных и коммунальных задач. Это по закону, но на время коронавируса было приостановлено переходными положениями. Если парламент поддержит, это даст нам возможность трудоустроить еще до 140 тысяч человек", – объяснил Петрашко.

Разумеется, это, опять же, лучше, чем ничего. Но это не те рабочие места, утверждают эксперты. Они не связаны с развитием промышленности или вообще развитием экономики.

"Государство не запускает новые производственные проекты, не инвестирует в промышленность, не инвестирует в производство, нового не открывается, нет точек роста, нет магнитов, которые притягивали бы рабочую силу, давали вакансии", – говорит Кущ.

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Зарплаты и условия труда на этих рабочих местах тоже неконкурентные – 6-8 тысяч гривен. По крайней мере, такие суммы озвучивали в правительстве. А значит желающих будет немного и глобально проблемы безработицы это не решит.

"Можно купить лопату и сказать: мы создали рабочее место, дав лопату человеку. Но, во-первых, это устроит человека? Мы говорим о создании рабочих мест, которые бы давали и удовольствие от работы, и удовольствие от финансовое от этого рабочего места. Но это не так просто, не в такие сроки. Возможно, человек какой-то и придет, мы зафиксируем, что позиция занята, галочку поставим, но через неделю-две-месяц человек уволится с этой работы", – уверен советник конфедерации работодателей Украины Родион Колышко.

А в Украине, между прочим, полмиллиона только официально зарегистрированных безработных. В тени, по оценкам экономистов, – еще полтора миллиона. И чтобы остановить эту волну, кроме единоразовой помощи или сезонных низкооплачиваемых вакансий, нужно подпитывать экономику. Это могут быть доступные дешевые кредиты, налоговые каникулы для бизнеса или инвестиции в промышленность....

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Если такой стратегической поддержки не будет, на улице могут оказаться еще сотни тысяч украинцев. Ведь многие представители бизнеса не исключают, что и после очередного смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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