Карантин не остановил 80% бизнеса: Шмыгаль определил, кто пострадал от ограничений

В Украине с 11 мая ослаблены меры карантина для бизнеса, однако даже до этого в стране работало подавляющее большинство предприятий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сильнее всего за это время пострадали шесть отраслей экономики.

"Мы закрывали не всю экономику: 80% экономики, 80% предприятий работало. Закрыты были только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания, сфера развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами", – сказал Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

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Он уточнил, что именно в этих отраслях сконцентрирована большая часть предприятий малого бизнеса. Поэтому в результате карантинных ограничений сильнее всего пострадали именно мелкие предприниматели.

Подробнее о ситуации в бизнес-среде в Украине читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Истории украинских предпринимателей: как выжить на карантине".

Кроме того, новости "Сегодня" и социологи компании "Градус", которая вместе с телеканалом "Украина" проводит регулярные исследования, рассказывали, как переформатируют работу предприниматели:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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