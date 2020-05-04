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Карантин ослабляют: кому разрешат работать с 11 мая

4 мая, 13:35

Ксения Капустинская

Шмыгаль предупредил предпринимателей о новых правилах

В условиях всеукраинского карантина, который продлевают до 22 мая, будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, по словам Шмыгаля, с 11 мая в Украине будет разрешена работа:

  • парикмахерских, маникюрных и педикюрных салонов, салонов красоты;
  • летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом в заведениях, зарегистрированных как "операторы мощности";
  • заведений бытового обслуживания населения;
  • работа кафе и ресторанов на вынос;
  • оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон в ТРЦ;
  • стоматологий;
  • аудиторов, адвокатов, нотариусов;
  • сервисов бытовой техники.

Условия работы таких заведений во время карантина уже разработаны и скоро будут представлены Министерством здравоохранения, заверил Шмыгаль.

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Также с 11 мая будут открыты парки, скверы, зоны отдыха, а также музеи и библиотеки.

Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д.

"С 11 мая мы начинаем снятие первых ограничений, как и предусматривалось в нашем плане. Мы много общались с представителями микро- и малого бизнеса. Мы понимаем потребности и запросы бизнеса, который аргументирует, что до 11 мая им нужно иметь уверенность в том, что их заведениям будет разрешено открыться", – сказал Шмыгаль.

При этом Шмыгаль призвал до 11 мая четко придерживаться действующих ограничений.

"До 11 мая мы просим украинцев придерживаться правил. Это не только призывы правительства, но и наших врачей, которые сейчас на передовой. Преждевременное или хаотичное ослабление карантина будет означать, что усилия всех украинцев были напрасными", – подчеркнул Шмыгаль.

Как мы уже писали, в интервью сайту "Сегодня" главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о правилах работы парикмахерских после ослабления карантина с 11 мая. По его словам, санитарные правила будут прописаны для заведений во всех сферах.

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Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:

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бизнес карантин Кабинет министров Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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