Карантин ударил по рынку сигарет в Украине

В марте 2020 года рынок сигарет в Украине упал на 5-7% по сравнению с мартом-2019. Такое падение связано со всеукраинским карантином, который продлили до 11 мая, сообщили аналитики дистрибьютора сигарет "Тедис Украина".

"Карантин повлиял на рынок в целом. По нашим данным, по всей Украине в связи с карантином закрылось около 2100-2600 лицензированных торговых точек, что составляет около 4% общего количества на рынке. Мы оцениваем среднее сокращение общего рынка сигарет в марте на уровне 5-7%", – сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина".

При этом специалисты обратили внимание, что в марте произошло небольшое падение премиального сегмента и рост среднего и низкого, но в середине апреля спрос начал выравниваться. Кроме того, дистрибутор указал на тренд по сокращению потребления табачных изделий.

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"Скорее всего, по году будет сокращение потребления около 10%, что полностью коррелируется с прошлыми годами. На это есть ряд причин – часть магазинов закрылась, люди перестают курить, переходят на контрабандные товары, которые в разы дешевле и т.д.", – уточнили эксперты.

Напомним, ранее в Верховной Раде появился законопроект, который предусматривает штрафы до 47 230 гривен за продажу сигарет детям. Кроме того, минимальный возраст покупателя сигарет хотят повысить до 21 года.

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