Карантинная помощь на детей: стало известно, сколько получат ФОПы

Физлица-предприниматели (ФЛП, укр.- ФОП) первой и второй групп будут получать выплаты на детей. Выделенные правительством 1,6 млрд гривен из Фонда борьбы COVID-19 распределят между 414 тыс. детей из 337 тыс. семей физических лиц-предпринимателей, подсчитали в Министерстве социальной политики.

Помощь будет предоставляться на каждого ребенка в возрасте до 10 лет. Сумма будет равняться прожиточному минимуму:

для детей до шести лет – 1779 грн;

для детей от шести до десяти лет – 2218 гривен.

Деньги ФОПам заплатят за период карантина и один месяц с даты его отмены. Большинство получателей помощи работают в сфере услуг, и были вынуждены приостановить деятельность на время карантина.

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Напомним, это не единственная мера поддержки малого бизнеса, которую инициировали в Украине. Так, Верховная Рада ранее одобрила повышение годовых лимитов оборота для ФОПов, что важно для сохранения сниженных налоговых ставок.

А правительство разработало новую программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги". Предоставлять льготные займы будут только тем, кто сохранит рабочие места.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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