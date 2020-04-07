Каждый пятый малый бизнес в Украине оказался на грани закрытия – ЕБА

В Украине из-за карантинавременно остановили деятельность треть предпринимателей, при этом каждый пятый представитель малого бизнеса рискует полностью закрыться. Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), ссылаясь на исследование проекта Unlimit Ukraine.

В частности, согласно опросу малого и среднего бизнеса, 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% доходов, и только 4% отмечают увеличение прибыли.

"Малый бизнес генерирует большое количество рабочих мест, однако из-за замедления экономической активности в стране некоторым придется сокращать численность сотрудников и зарплаты", – отмечается в сообщении.

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Так, 41% респондентов планируют пересмотреть заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере.

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"Период карантина действительно очень тяжелый, особенно для тех компаний, которые не могут перенести свой бизнес в онлайн. Сценария развития событий нет ни у кого. Вряд ли кто-то был готов к кризису такого типа. Поэтому большая часть бизнеса будет действовать по обстоятельствам. Однако уже сейчас очевидно, если ограничительные меры будут продлены, многим малым компаниям придется существенно сокращать расходы, реорганизовывать бизнес, искать инвесторов или полностью сворачивать свою деятельность. Надеюсь, что все же последнего сценария удастся избежать", – считает менеджер Unlimit Ukraine Елена Эро.

Напомним, несмотря на кризис, некоторые работодатели в Украине все еще продолжают поиск сотрудников. О том, какие вакансии остались в Украине во время карантина, узнавайте из нашего сюжета:

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