Каждый третий украинец работает на теневую экономику – МОТ

Сегодня, 10:42

В Гоструда собираются активно бороться с нелегальной занятостью

Каждый третий украинец работает на теневую экономику &ndash; МОТ
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Около пяти миллионов украинцев работают нелегально. Такие данные предоставил глава Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) Роман Чернега.

В Гоструда отметили, что, таким образом, в теневом секторе экономики задействован каждый третий украинец.

"МОТ (Международная организация труда – Ред.) проводила оценку уровня теневой экономики. По результатам оценки, около 50% работников в Украине от официально занятого числа людей работают в тени, а занятых у нас около 10-12 миллионов. То есть, около 5 миллионов, или каждый третий работает нелегально", – отметил Чернега.

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Он добавил, что  в 2018 году одним из приоритетных направлений работы Гоструда является снижение уровня теневой занятости.

При этом Гоструда выявила в 2017 году на 17,5% меньше нарушений сфере соблюдения трудового законодательства, занятости и общеобязательного государственного страхования по сравнению с 2016 годом. Согласно отчету службы, 20 548 выявленных нарушений относятся к вопросу оплаты труда, 6 026 – к вопросу рабочего времени и отпуска, 3 914 – к вопросу трудовых договоров, а 3 165 – к вопросу правил ведения трудовых книжек.

Кроме того, чиновники подсчитали и количество нетрудоустроенных украинцев. Так, по данным Госслужбы занятости, в Украине в 2017 году количество безработных уменьшилось на 9%.
работа, трудоустройство, теневая занятость, рынок труда, занятость, теневая экономика, Чернега

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Источник:

УНИАН

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