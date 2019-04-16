Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Киев "ворвался" в ТОП-50 рейтинга стартап-городов мира

Сегодня, 14:56

Кроме столицы, в перечень вошли еще четыре украинских города

Фото: Pixabay

Киев занял 34-е место в рейтинге сервиса StartupBlink, составленном более чем из тысячи стартап-городов мира. Таким образом за два года Киев поднялся на 29 позиций, с 63-го места. Об этом сообщили в инновационном парке UNIT.City, выступивший партнером StartupBlink в Украине.

Далее среди украинских городов следуют Одесса (235-е место), Львов (299-е место), Харьков (435-е место) и Днепр (561-е место).

"В столице насчитали 321 стартап. В предыдущем рейтинге Киев занимал 63-е место и поднялся сразу на 29 позиций. Киев опередил такие крупные экосистемы, как Хельсинки, Мюнхен, Шэньчжэнь и Дублин", – отмечают в UNIT.City.

Согласно рейтингу, среди городов первые три места по-прежнему удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

Читайте также

В глобальном рейтинге стартап-экосистем от StartupBlink Украина поднялась на четыре позиции и заняла 31 место из сотни стран. Среди стран в рейтинге лидируют США, Великобритания и Канада.

Позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы. Позиция города – от того, насколько сильна экосистема и основана на собственном алгоритме авторов отчета. Добавлять стартапы и организации можно самостоятельно и бесплатно, но все проходят обязательную верификацию.

"Два года назад мы поставили перед собой цель: помочь Киеву попасть в топ-20 стартап-городов мира. Идея казалась столь же утопичной, как Украине попасть в G20… В январе мы представили гайд по украинской tech-экосистеме. И эта работа помогла нам хорошо представить Украину и продвинуть Киев в 35 топовых экосистем мира (из 1000)", – отмечает CEO и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Украинские стартапы презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Кроме того, польский фонд запустил программу с грантами на 50 000 евро: украинские стартапы — в приоритете.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег рейтинг, стартап, разработки, стартапы, Макс Яковер

Вы сейчас просматриваете новость " Киев "ворвался" в ТОП-50 рейтинга стартап-городов мира". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

PayPal впервые инвестировал в стартап из сферы блокчейна

2 апреля, 21:32

Cambridge Blockchain использует технологию распределенного реестра для хранения, передачи и валидации данных

Украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне

2 апреля, 13:29

Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком

Путин потребовал "кровь из носа" развить IT-стартапы в России

20 февраля, 13:44

Президент РФ рассчитывает на диверсификацию в технологической сфере

Южнокорейские власти инвестируют миллиард долларов в блокчейн-стартапы

20 февраля, 04:10

Фонд будет поддерживать стартапы, работающие над различными решениями, включая те, которые находятся на ранних стадиях.

Василий Ломаченко рассмешил всех на пресс-конференции после боя

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

10 звездных родителей с психическими расстройствами

"Натерла ногу". Врач Началовой: ее смерть - роковая случайность

В киеве возле метро «Арсенальная» обрушилась часть стройки

Украинец похитил сокровище Нидерландов: действовал безупречно

Офицер ВСУ показал мощное видео уничтожения позиции террористов
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

В Украине готовят "Кровную месть"

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми