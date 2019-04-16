Киев "ворвался" в ТОП-50 рейтинга стартап-городов мира

Кроме столицы, в перечень вошли еще четыре украинских города

Фото: Pixabay

Киев занял 34-е место в рейтинге сервиса StartupBlink, составленном более чем из тысячи стартап-городов мира. Таким образом за два года Киев поднялся на 29 позиций, с 63-го места. Об этом сообщили в инновационном парке UNIT.City, выступивший партнером StartupBlink в Украине.

Далее среди украинских городов следуют Одесса (235-е место), Львов (299-е место), Харьков (435-е место) и Днепр (561-е место).

"В столице насчитали 321 стартап. В предыдущем рейтинге Киев занимал 63-е место и поднялся сразу на 29 позиций. Киев опередил такие крупные экосистемы, как Хельсинки, Мюнхен, Шэньчжэнь и Дублин", – отмечают в UNIT.City.

Согласно рейтингу, среди городов первые три места по-прежнему удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон.

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В глобальном рейтинге стартап-экосистем от StartupBlink Украина поднялась на четыре позиции и заняла 31 место из сотни стран. Среди стран в рейтинге лидируют США, Великобритания и Канада.

Позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы. Позиция города – от того, насколько сильна экосистема и основана на собственном алгоритме авторов отчета. Добавлять стартапы и организации можно самостоятельно и бесплатно, но все проходят обязательную верификацию.

"Два года назад мы поставили перед собой цель: помочь Киеву попасть в топ-20 стартап-городов мира. Идея казалась столь же утопичной, как Украине попасть в G20… В январе мы представили гайд по украинской tech-экосистеме. И эта работа помогла нам хорошо представить Украину и продвинуть Киев в 35 топовых экосистем мира (из 1000)", – отмечает CEO и управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Украинские стартапы презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Кроме того, польский фонд запустил программу с грантами на 50 000 евро: украинские стартапы — в приоритете.

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