Китай открывает доступ иностранцев к банкам и производству

Сегодня, 04:22

Премьер Госсовета КНР перечислил сферы, доступ к которым будет расширен

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В 2018 году производственный сектор Китая будет полностью открыт для иностранных предпринимателей. Об этом заявил сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен", – заявил Кэцян в докладе о работе китайского правительства.

Кэцян отметил, что предполагается расширять участие иностранцев в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами.

"Иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", – говорится в докладе.

Напомним, ранее в Минэкономразвития Украины сообщили, что рынок Китая открывается для украинского бизнеса. Как заявили в МЭРТ, Китай готов рассматривать иностранные товары, поэтому у украинских производителей появилась возможность быть среди первых, кто представит свои продукты и услуги на китайском рынке.

Кроме того, Шелковый путь из Китая в Европу пройдет через Украину.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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