Китайцы наступают: Xiaomi в три раза увеличит количество магазинов в Европе
Компания метит в ТОП-3 продавцов гаджетов в европейском регионе
Китайский производитель электроники и гаджетов Xiaomi планирует до конца 2019 года увеличить количество фирменных розничных магазинов в европейском регионе в три раза. Об этом заявил вице-президент Xiaomi Ван Сян, передает GizСhina.
Отмечается, что в 2018 году компания уже существенно увеличила количество фирменных магазинов в Европе. Это позволило Xiaomi увеличить продажи в регионе более чем в четыре раза и войти в пятерку крупнейших поставщиков. Теперь китайцы метят на место в ТОП-3.
При этом сейчас в Европе работает 50 розничных магазинов Xiaomi. То есть, согласно планам компании, к концу 2019 года фирменных торговых точек должно стать 150. К европейскому региону относится и Украина.
Пока что бренд работает на всех сегментах рынка – от самых бюджетных гаджетов до устройств премиум-класса. Однако в будущем Xiaomi откажется от дешевых смартфонов - компания передаст выпуск таких телефонов суббрендам.
При этом в январе 2019 года Xiaomi пережила резкое снижение капитализации. 10 января компания потеряла 6 млрд долларов за день. Аналитики в последнее время предсказывают сокращение прибыли Xiaomi из-за общего замедления на рынке смартфонов и усиления конкуренции со стороны других производителей.
О том, как смартфоны "шпионят" за украинцами, узнавайте из видео:
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