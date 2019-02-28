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Китайцы наступают: Xiaomi в три раза увеличит количество магазинов в Европе

Сегодня, 10:03

Компания метит в ТОП-3 продавцов гаджетов в европейском регионе

Фото: AFP
Китайцы наступают: Xiaomi в три раза увеличит количество магазинов в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/795/b51/5c7795b51ee1f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/795/b51/5c7795b51ee1f.jpg Бизнес Компания метит в ТОП-3 продавцов гаджетов в европейском регионе

Китайский производитель электроники и гаджетов Xiaomi планирует до конца 2019 года увеличить количество фирменных розничных магазинов в европейском регионе в три раза. Об этом заявил вице-президент Xiaomi Ван Сян, передает GizСhina.

Отмечается, что в 2018 году компания уже существенно увеличила количество фирменных магазинов в Европе. Это позволило Xiaomi увеличить продажи в регионе более чем в четыре раза и войти в пятерку крупнейших поставщиков. Теперь китайцы метят на место в ТОП-3.

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При этом сейчас в Европе работает 50 розничных магазинов Xiaomi. То есть, согласно планам компании, к концу 2019 года фирменных торговых точек должно стать 150. К европейскому региону относится и Украина.

Пока что бренд работает на всех сегментах рынка – от самых бюджетных гаджетов до устройств премиум-класса. Однако в будущем Xiaomi откажется от дешевых смартфонов - компания передаст выпуск таких телефонов суббрендам. 

При этом в январе 2019 года Xiaomi пережила резкое снижение капитализации. 10 января компания потеряла 6 млрд долларов за день. Аналитики в последнее время предсказывают сокращение прибыли Xiaomi из-за общего замедления на рынке смартфонов и усиления конкуренции со стороны других производителей. 

О том, как смартфоны "шпионят" за украинцами, узнавайте из видео:

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Тег бизнес, Европа, магазины, расширение, Xiaomi

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