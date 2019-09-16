Кнут и пряник для бизнеса: отмена наказаний за фиктивное предпринимательство и объединение ЕСВ с налогом на доходы физлиц

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Новая Верховная Рада собирается принять ряд законов, которые упростят работу бизнеса и не позволят правоохранителям кошмарить предпринимателей по надуманным поводам. В частности, хотят отменить уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство. Но в ответ потребуют у бизнеса работать по-белому, с использованием кассовых аппаратов. "Сегодня" разобрались с главными новшествами.

Без криминала

Важным законопроектом является документ о декриминализации ответственности за фиктивное предпринимательство: ст. 205 УК предусматривает три года ограничения свободы либо штраф 5100-8500 грн. Как оказалось, на практике эта статья применялась ГФСУ как "дубинка" в отношении бизнеса для выколачивания из него налогов: на основании решения суда об одном эпизоде нарушения закона фискалы штрафовали и за остальные сделки, законность которых не оспаривалась. В связи с чем ст. 205 хотят исключить совсем. Другой законопроект призван упорядочить проверки бизнеса на предмет наличия на предприятии сотрудников, работающих без оформления. За каждого выявленного нелегала и даже за недопуск на предприятие проверяющего сейчас могут оштрафовать на 320 тыс. грн. При этом понятие "недопуска" выписано нечетко, например, неясно, законно ли охране не пускать проверяющего, если директора или его замов нет на работе.

Также проверяющие не несут ответственности, если окажется, что штраф ими наложен неправомерно. Предлагается лишить местные органы власти полномочий на проверки, так как это дублирует функции Гострудинспекции. Есть и чисто технические законы: например, с 1 июля 2020 г. упрощается подача налогоплательщиками отчетности по единому соцвзносу (ЕСВ) и налогам на доходы физлиц, так как база налогообложения одинаковая (наемные работники либо частные предприниматели). Поэтому можно будет подавать не два отчета, а один.

По-белому

В ответ парламентарии требуют от бизнеса одного: прозрачности. Так через полгода после вступления закона в силу все без исключения точки общепита и оказания услуг (кроме торговцев на рынках), которые и сейчас обязаны иметь кассовые аппараты, должны обеспечить ее передачу на сервер в режиме онлайн либо сохранность и невозможность изменения. За нарушение — штрафы: от 850 до 8500 грн. Но специальные кассовые аппараты станут необязательными, можно будет использовать для отчетности личный кабинет и оргтехнику (планшеты, смартфоны) с защищенными спецпрограммами. Считается, что эти нормы выведут бизнес из тени. Для лучшего контроля всем потребителям услуг обещает вознаграждение за помощь в выявлении теневиков.

Надо облагать чистую прибыль

Экономисты по-разному оценивают новшества. Они поддерживают декриминализацию фиктивного предпринимательства с осторожностью, оценивают идею "упорядочения" проверок наличия на предприятии нелегалов и сомневаются, что с помощью кассовых аппаратов удастся быстро вывести из тени бизнес.

"Статья 205 УК о фиктивных сделках активно использовалась фискалами для выбивания налогов, — разъяснил нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Говорить об эффективности "упорядочения" проверок можно будет, когда увидим принятый документ. А введение кассовых аппаратов растянется на длительный срок из-за технических и организационных проблем. Правильнее было бы изменить систему налогообложения, чтобы облагалась только чистая прибыль, как в США, тогда предпринимателям самим будет выгоднее показывать затраты".

Напомним, ранее новости "Сегодня" президент Украины Зеленский объявил курс на вывод бизнеса из тени. Он поднял вопрос легальности казино и добычи янтаря.

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