Кобура для смартфона: стартап украинцев за сутки собрал 30 000 долларов на Kickstarter

Phonster Z — чехол для смартфона и других вещей, выполненный из эко-кожи в стиле кобуры

Фото: AGE.

Кобура для смартфона: стартап украинцев за сутки собрал 30 000 долларов на Kickstarter //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c87/2b8/5c6c872b8bdc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c87/2b8/5c6c872b8bdc0.jpg 2019-02-20T06:45:00+02:00 Бизнес Phonster Z — чехол для смартфона и других вещей, выполненный из эко-кожи в стиле кобуры

Одесская команда AGE вывела на Kickstarter вторую версию своей кобуры Phonster Z, а также сумку Phonster Z Tablet. Меньше, чем за сутки новинки собрали $30 000 — в шесть раз больше изначально заявленной суммы, – передает AIN.UA.

Phonster Z — чехол для смартфона и других вещей, выполненный из эко-кожи в стиле кобуры. В новой версии команда AGE изменила заднюю поверхность Phonster, добавила металлические детали для более надежного крепления, усовершенствовала механизм регулировки длины чехла, а также сделала его водонепроницаемым.

Кроме этого, AGE выпустила сумку Phonster Z Tablet, которую можно носить на груди или через плечо. Ее главная особенность — размеры. В нее вмещается не только смартфон, но и павербенк, документы, зарядное устройство, записная книжка, документы, канцелярия и так далее.

Цены за новинки стартуют от $13 до $790. Поставки запланированы на май 2019 года.

Напомним, украинец создал устройство, которое предупредит об инфаркте. Устройство заметит ухудшение здоровья и направит к врачу.

Также мы писали, что украинцы собрали 56 тысяч долларов на Kickstarter на деревянные 3D-карты городов мира. Карты доступны в трех размерах и нескольких вариантах: с нанесением воды, парков, собственным текстом или без нанесений.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели удивили на международной платформе уникальными конструкторами из дерева и побили свой же рекорд, собрав 75 тысяч долларов. Деревянный конь завоевал сердца поклонников украинских конструкторов по всему миру – он не только уверенно стоит на ногах, но и активно передвигается. А также есть башня, с которой можно пострелять.

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