Для продукта придется придумать другое название, которое входит в перечень географически защищенных указаний

Фото: freepic.diller / Freepik

Когда в Украине перестанут выпускать сыр "фета": названы сроки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%8B%D1%80%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%8B%D1%80%20%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0 2019-07-30T14:19:00+03:00 Бизнес Для продукта придется придумать другое название, которое входит в перечень географически защищенных указаний

Украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета". От этого названия придется отказаться, так как оно является защищенным географическим указанием (GI), как, например, и "коньяк". Об этом сообщили эксперты сообщества "Geographical Indications in Ukraine / Географические указания в Украине" на официальной странице в Facebook.

"Фету в Украине производят около 20 предприятий. Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием.", – говорится в сообщении.

Сейчас, по данным специалистов, представители Минагрополитики, торговых сетей и производителей начали изучение опыта других стран и разработку продуктового досье, а также нового названия продукта.

Реклама

Читайте также: Япония согласилась покупать украинскую "молочку"

Напомним, существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;

PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;

TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

При этом сама Украина хочет "застолбить" за собой 10 географических названий продуктов. Однако пока неясно, сколько времени займет регистрация GI в Украине.

К слову, в 2018 году в Министерство торговли и экономического развития уже поступила заявка на регистрацию географического указания "гуцульская овечья брындзя", которая в будущем станет основанием для охраны этого обозначения и в ЕС. Позже заявка поступила и на херсонский арбуз.

Между тем, украинские потребители оказались незащищенными от фальсификата на полках продуктовых магазинов. Новости "Сегодня" ранее составили ТОП продуктов, которые безопасны только на первый взгляд, а потому этикетки на них лучше читать дважды:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама