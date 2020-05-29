Когда в Украине появятся кассовые аппараты в смартфоне: названы сроки

В Украине скоро могут появиться кассовые аппараты в смартфоне. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

Минфин и Государственная налоговая служба завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного регистратора расчетных операций (РРО).

Более того, оба ведомства обещают сразу же запустить программу в тестовом режиме.

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В течение месяца представители бизнеса смогут ознакомиться с функционалом приложения в электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить свои предложения по его усовершенствованию.

"С 1 августа 2020 года продукт будет доступен для полноценного использования для всех желающих на бесплатной основе. В то же время, обязательным использование программного РРО для определенных видов деятельности 2-4 групп физических лиц-предпринимателей станет с 1 января 2021 года", – заявили в Минфине.

Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики, что позволит потребителям за считанные минуты проверить наличие выданного чека в базе данных налоговой.

"С учетом мировых трендов диджитализации и тем более в условиях карантина запуск РРО в смартфоне является очень актуальным. Мы выходим на новый уровень администрирования. Это решение очень ожидается бизнесом, ведь значительно упрощает жизнь предпринимателям. Это фискальное приложение можно будет легко установить на любой смартфон, планшет или ноутбук. Уже в ближайшее время его можно будет протестировать", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

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Запуск продукта должен был состояться еще 19 апреля, но презентацию перенесли, чтобы доработать интерфейс.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что около трех тысяч пользователей в Украине в феврале тестировали бесплатное приложение программного регистратора расчетных операций "пРРОсто".

А новости "Сегодня" выяснили, почему налоговые новшества пугают бизнес. Узнавайте об этом из сюжета:

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