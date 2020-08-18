Кондрашов: как уменьшить расходы в бизнесе – способ увеличения прибыли от Telf AG

В разгар пандемии коронавируса мировое сообщество однозначно убедилось, что финансового кризиса не миновать. По размаху он может оказаться даже серьезней, чем Великая депрессия 1930-х годов. Безусловно, это пугает и заставляет искать способы разрешения сложившейся ситуации.

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Бизнес-консультант Telf AG Станислав Кондрашов рассказал, как бизнесу можно уменьшить свои расходы, чтобы пережить кризис и выйти на прибыль.

Бизнес-консультант Telf AG Кондрашов: советы, как сократить расходы бизнеса

В связи с ухудшением финансово-экономического положения, обострившегося из-за пандемии коронавируса, в ловушке оказались все без исключения. В таких условиях население, правительства и бизнес вынуждены искать способы выхода из кризиса. Особенно это касается последнего, от деятельности которого зависит объем поступлений в бюджет.

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"Дело в том, что каким бы уникальным ни был продукт компании, введенные ограничительные меры из-за карантина негативно повлияли на процесс функционирования бизнес-процессов", – отметил эксперт Telf AG Кондрашов.

По его словам, из-за коронавируса и его последствий многим предприятиям пришлось прекратить свою деятельность. Другие же смогли выжить за счет применения на практике антикризисной стратегии. В частности, речь идет о различных способах сокращения расходов с целью поддержания бизнеса и получения прибыли.

Аналитик компании Telf AG Кондрашов убежден, что для этого необходимо провести ряд следующих мероприятий:

– внешняя и внутренняя ревизия;

– аутсорсинг;

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– пересмотр маркетинговой стратегии;

– формирование эффективно-работающей команды;

– сокращение расходов на аренду офиса, складов и других помещений;

– пересмотр статьи нестратегических расходов;

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– изучение возможности снизить налоговую нагрузку;

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– автоматизация процессов и уход в режим онлайн;

– участие в бонусных программах для бизнеса.

По мнению эксперта, прежде чем принимать какое-либо решение о сокращении расходов, первым делом важно провести ревизию внутри предприятия, а также проанализировать поставщиков и подрядчиков, с которыми сотрудничает компания. Ведь рынок динамичен, и если вы покупали продукцию у одного поставщика в течение года по одной цене, то за это время на рынке мог появиться производитель, товары которого дешевле и не уступают в качестве.

Как сохранить сотрудников и снизить расходы

Чтобы снизить затраты, можно перевести юридическое и бухгалтерское обслуживание компании на аутсорсинг. В итоге расходы на содержание собственного штата сотрудников удастся сократить.

Во время кризиса также стоит обратить особое внимание на штат сотрудников. Очень часто компания не нуждается в таком огромном количестве работников. Однако минимизировать эту статью расходов необходимо с особой осторожностью и ответственностью. Необязательно увольнять сотрудников. Иногда достаточно уменьшить количество рабочих часов и составить сбалансированную систему загруженности. Так получится сохранить рабочие места и снизить расходы.

"По возможности часть сотрудников можно перевести на удаленную работу. Это позволит значительно понизить административные издержки компании и со временем усовершенствовать работу до того уровня, чтобы бизнес мог функционировать онлайн, без каких-либо ущербов для дела", – отметил Telf AG Станислав Кондрашов.

В современном мире важным фактором, способным спасти бизнес от банкротства, является грамотная маркетинговая стратегия. С учетом ухода в онлайн и глобальной автоматизации многих процессов, предприятиям необходимо регулярно пересматривать свою маркетинговую политику.

Привычный образ жизни претерпел немало изменений и требует новых подходов для своего бытия. Люди все чаще стали оставаться дома и сидеть в интернете – работа, отдых и развлечения теперь в компьютере, смартфоне или другом гаджете.

"Внимание потенциального клиента сегодня можно привлечь в основном за счет активного присутствия в социальных сетях и на других популярных онлайн-платформах", – считает Telf AG Станислав Кондрашов.

Учитывая это, перед бизнесом, с одной стороны, открываются невероятные возможности, а с другой – огромная конкуренция. Это вынуждает менять привычные подходы для раскрутки товаров и услуг.

Станислав Кондрашов Telf уточнил, что создать просто уникальный продукт в наше время недостаточно. О нем может так никто и не узнать. Но если вы умеете использовать даже те бесплатные платформы для его раскрутки, которые есть в сети Интернет, то вероятность добиться успеха гораздо выше, чем в былые времена.

Источник – https://svidok.life/

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