Коронакризис в общепите: каждый второй ресторан теряет выручку

У половины заведений спад на 30% и более

После возобновления полноценной работы ресторанов и кафе выручка 54% заведений общественного питания просела по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, у половины из них спад на 30% и более. Об этом свидетельствует исследование компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster.

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Так, всего 17% заведений в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года зафиксировали спад выручки, только у 6% из них она просела на 30% и более. В 2020 году по сравнению с 2019 годом эти показатели – 54% и 28% соответственно.

В среднем выручка заведений общепита в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года выросла на 46% против роста на 3% с 2019 года по 2020 год. То есть рост выручки у исследуемых заведений замедлился более чем в 15 раз.

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"Нам стало интересно посмотреть, насколько сильно карантин повлиял на динамику выручки: где след карантина, а где просто ежегодный тренд. Мы специально отобрали в выборку исследований те заведения, которые работают в отрасли уже более трех лет. В ресторанном бизнесе многие новички закрываются в течение первого года жизни. Нам же хотелось оценить влияние пандемии на наиболее успешные и стабильные заведения, которые открылись задолго до карантина и успели отладить все внутренние процессы до кризиса", — уточнил соучредитель и CEO Poster Родион Ерошек.

Напомним, ранее в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подсчитали, что 25% ресторанов нарушают противоэпидемические мероприятия. Специалисты Госпотребслужбы выдали 896 предписаний, выписали 74 штрафа, в 189 случаях о выявленных нарушениях информировались органы местной власти и в 102 – органы Национальной полиции.

А о том, безопасно ли в карантин посещать рестораны, узнавайте из видео:

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