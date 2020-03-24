Коронавирус рекордно подорвал деловую активность в Европе

На фоне распространения коронавируса в мире сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до рекордного минимума – 31,4 пункта против 51,6 пункта в феврале. Это показали предварительные данные исследовательской компании Markit Economics.

Падение за месяц стало максимальным с июля 1998 года, то есть момента, когда этот показатель вообще начал учитываться. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2009 года, когда индекс упал до 36,2 пункта. Сейчас значение сводного индекса PMI в Германии в марте сократилось до 37,2 пункта – минимума с февраля 2009 года – с 50,7 пункта месяцем ранее. Во Франции сводный PMI упал с 51,9 пункта до 30,2 пункта, рекордного минимума.

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Показатель активности в сфере услуг еврозоны рухнул до 28,4 пункта в марте с 52,6 пункта в феврале. Индикатор также достиг самого низкого значения с июля 1998 года. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 39,5 пункта с 48,7 пункта. Это минимальное значение с апреля 2009 года.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп координирует с другими лидерами Группы семи экономические меры, которые будут приниматься в ответ на ситуацию с коронавирусом. При этом в самих США могут каждой семье выделить в среднем по 3000 долларов. В сенате рассмотрят идею выделить триллион долларов из бюджета на помощь своим гражданам. Две недели малому бизнесу будут помогать оплачивать работу работников, а каждый американец получит адресные выплаты.

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

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