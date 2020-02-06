Коронавирус уже ударил по украинскому бизнесу: названы проблемы

Фото: REUTERS/Thomas White

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Экономисты уверены, что коронавирус, который возник в Китае и распространяется по миру, может оказать намного большее негативное влияние на экономику, чем предполагалось раньше. Украинские предприниматели говорят, что уже прочувствовали влияние коронавируса на свою деятельность. Например, подорожала доставка грузов в Китай.

"В последнее время мы видим тенденцию к удорожанию грузовых отправлений в Китай. Связано это непосредственно с закрытием прямого пассажирского авиасообщения. Раньше часть грузов доставлялась пассажирскими рейсами, а сейчас – только грузовыми, которых недостаточно. Как следствие – большой спрос и дефицит места для грузовых отправлений, соответственно, подскочила и цена. Например, для перевозок в Пекин стоимость до появления вируса колебалась в пределах 2-2,5 доллара за кг, а сейчас у некоторых перевозчиков тариф может достигать 5-5,5 доллара за кг. Более того, далеко не факт, что после стабилизации ситуации и преодоления эпидемии цены быстро выровняются. Мы прогнозируем, что после открытия "шлагбаума" на рынке морских перевозок будет сумасшедший спрос на возможность разместить бронирование, цены на фрахт будут стремительно расти, грузы, которые должны перевозиться морским транспортом, будут доставляться самолетами и поездами. Поэтому ожидаем проблем с наличием свободных мест на судах, в самолетах и поездах, роста тарифов и увеличения сроков доставки грузов", – объяснил Виктор Шевченко, генеральный директор группы логистических компаний ZAMMLER.

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Украинские предприниматели уже столкнулись и с нехваткой изделий, производящихся в Китае, из-за чего ожидают уменьшения прибыли.

"Мы работаем в сфере беспилотных технологий и робототехники, и наша деятельность связана с глобальным доступом к технологиям. Мы понимаем, что мы весьма поверхностно отнеслись к появлению новостных заголовков об эпидемии. Китай остановил свою работу практически на 20 дней, ведь начало эпидемии наложилось на период традиционного китайского Нового года, который всегда является периодом длинных выходных в Поднебесной. Сейчас сразу по нескольким крупным промышленным проектам внедрения систем автоматизации и робототехники мы испытываем нехватку в аппаратных комплектующих. Мы понимаем, что в среднегодовой перспективе задержки в работе, с которыми мы уже столкнулись, повлияют на 5% нашего ожидаемого годового оборота", – описывает ситуацию сооснователь компании Drone.ua Валерий Яковенко.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Эксперты бьют тревогу: как коронавирус отразится на мировой экономике".

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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