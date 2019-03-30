Кредитные возможности для малого и среднего бизнеса в Украине

Основным условием для развития малого и среднего бизнеса является наличие и доступность финансовых ресурсов

Кредитные возможности для малого и среднего бизнеса в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e4f/974/5c9e4f97422c3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e4f/974/5c9e4f97422c3.png 2019-03-30T10:00:00+02:00 Бизнес Основным условием для развития малого и среднего бизнеса является наличие и доступность финансовых ресурсов

На сегодняшний день многие украинские банки развивают программы кредитования МСБ, представители которых являются ключевым звеном в развитии отечественной экономики.

Для развития малого и среднего бизнеса необходимы свободные денежные средства. Мировая практика показывает, что роль кредита в экономике имеет большое значение, современное хозяйство не может функционировать стабильно без кредита.

Ключевой же проблемой, с которой сталкиваются МСБ Украины, является именно недостаточность и высокая стоимость кредитных ресурсов. Опрос представителей малого и среднего бизнеса, проведенный CIPE (Center for International Private Enterprise) Украины в 2018 году, показывает, что доступ к финансам респонденты поставили на первое место (73% опрошенных) среди проблем, с которыми сталкиваются представители МСБ.

Согласно данным Национального банка Украины, доля кредитов для МСБ в общем объеме кредитного портфеля банков незначительна (до 20%) уже на протяжении многих лет, в 2017 она составляла 14,7%, а в 2018 – 15,1%. Сегодня малые и средние предприятия генерируют и реализуют более 70% годового объема продукции и услуг нефинансового сектора Украины, что не соотносится с уровнем кредитования МСБ.

Для того, чтобы помочь малым и средним предприятиям развиваться в условиях рыночной экономики, в Украине действуют международные программы финансирования МСБ. При финансовой поддержке правительства Германии и Немецкого банка развития (KFW) Немецко-Украинский Фонд предлагает предпринимателям принять участие в кредитных программах от банков-партнеров на выгодных условиях для МСБ.

Получить доступное финансирование для реализации своих инвестиционных проектов малые и средние предприятия могут через такие банки-партнеры НУФ: ПАО "ПроКредит Банк", ПАО "Кредобанк", АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", ПАО "Кредитинвест Банк", АО АКБ "Львов" и ПАТ "Мегабанк".

Одним из первых банков-партнером НУФ стал АБ "Укргазбанк", приоритетными направлениями которого выступают малый и средний бизнес. Такая направленность позволяет привлекать дополнительные инвестиции на кредитование, создавать актуальные продукты для предпринимателей, а также быть гибкими и оперативными бизнес партнером. Среди самых популярных программ с привлечением инвестиций являются программы с Немецко-Украинским Фондом, которые не только финансируют в развитие украинского бизнеса, но и в энергоэффективные мероприятия.

"АБ "Укргазбанк" уже в течение 6 лет активно сотрудничает с Немецко-Украинским Фондом, выступая партнером по следующим программам: Программа по рефинансированию мероприятий поддержки системы кредитования в сельской местности; Программа по кредитованию микро-, малых и средних предприятий по приоритетным отраслевым направлениям; Программа по поддержке финансирования инвестиционных проектов малых и средних предприятий по приоритетным направлениям. За все время работы было осуществлено более 350 предприятий на общую сумму более 700 млн грн, только за 2018 кредиты получили 116 заемщиков на сумму 282 млн гривен. Отрасли, которые были профинансированы: сельское, лесное хозяйство и рыбное хозяйство, перерабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля", – рассказал Михаил Медко, директор департамента малого и среднего бизнеса АБ "Укргазбанк".

Еще одним банком-партнером Немецко-Украинского Фонда выступает ПАТ "Кредобанк", который сотрудничает с НУФ с октября 2017 года.

"Финансовые программы поддержки интересны и всегда актуальны, поскольку для банка – это возможность привлечения дополнительных ресурсов для кредитования, а для клиентов – это возможность получения доступных целевых кредитов, доступ к программам европейского уровня, дополнительная реклама бизнеса. За период сотрудничества с фондом банк выдал 73 кредита на общую сумму 181,2 млн грн, 46% которых составили инвестиционные кредиты. Больше всего кредитов получили клиенты из Черниговской области – 11 клиентов на общую сумму 20,8 млн гривен. Максимальная сумма кредита по программе НУФ составила 7,9 млн грн, а минимальная – 57,6 тыс. гривен. Больше всего кредитов получили сельскохозяйственные производители – 35 клиентов на сумму 109,9 миллиона. При содействии Фонда также были заключены договоры о сотрудничестве с Киевской городской и Тернопольской областной государственными администрациями", - прокомментировал Евгений Заиграев, исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ ПАТ "Кредобанк".

"Благодаря программе сотрудничества с Немецко-Украинским Фондом мы как банк можем помогать малому бизнесу расти и развиваться. Например, один из наших клиентов – частное предприятие "Диз-Арт", ныне мощный львовский полиграфический бизнес, который производит упаковку и разрабатывает ее дизайн, начинал свою работу на арендованном оборудовании. Сейчас, благодаря кредитному сотрудничеству с ПАТ "Кредобанк" в рамках программы НУФ, это предприятие смогло приобрести собственное оборудование и значительно расширить возможности услуг и повысить их качество", – добавил исполнительный директор ПАТ "Кредобанк".

При поддержке правительства Германии и немецкого банка развития KfW НУФ проводит уже третью Финансовую ярмарку, где свои предложения для малого и среднего бизнеса представят банки-партнеры, будут обсуждаться актуальные программы кредитования и успешные кейсы. Формат мероприятия предусматривает конференцию с финансовыми экспертами и нетворкинг-зону.

Впервые в этом году вместе с банками-партнерами в ярмарке примут участие МСП, которые представят свою продукцию, для производства которой они воспользовались кредитными программами НУФ. Участники ярмарки смогут непосредственно узнать о возможностях финансирования в рамках программ НУФ от своих коллег-предпринимателей, которые поучаствовали в таких программах.

Третья Финансовая ярмарка состоится 16 апреля 2019 года в Киеве, в КВЦ "Парковый". Бесплатная регистрация и участие: http://sme-fair.org.ua/

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