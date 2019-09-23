Крепкая гривня: стало известно, какого курса доллара ждет бизнес в 2020 году

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При планировании бюджетов на следующий год владельцы бизнеса в Украине закладывают стоимость доллара в среднем на уровне 28 грн при заложенном в проект госбюджета-2020 показателе 28,2 грн. Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), презентуя результаты опроса "Прогнозы бизнеса на 2020 год".

"По прогнозам инвесторов, гривня продолжит укрепление, ведь в прошлом году предусмотрен курс был на уровне 30 грн/долл.", – отмечают в ЕБА.

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При этом более половины опрошенных бизнесменов (62%) ожидают увеличения дохода от развития бизнеса в размере от 10 до 20% — в гривне. Почти половина (45%) СЕО прогнозируют темп роста доходов также на уровне 10-20%.

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Тремя основными задачами для власти опрошенные представители бизнеса назвали борьбу с коррупцией, судебную реформу и верховенство права, а также политическую стабильность и эффективный менеджмент.

Как известно, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Сейчас курс доллара в Украине опустился ниже 25 гривен. По состоянию на 23 сентября официальная стоимость "зеленого" составляет 24,43 грн/долл. В Счетной палате при этом уже подчеркивали, что слишком сильное укрепление гривни, которое не было предусмотрено в прогнозах, привело к серьезным недопоступлениям доходов в бюджет.

В целом в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад).

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