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Кризис давит: Шмыгаль рассказал о плане спасения бизнеса в Украине

5 мая, 09:07

Ксения Капустинская

Украинская промышленность продолжает работать, но есть пострадавшие отрасли

Наравне с созданием плана ослабления карантина в Украине, правительство разработает план выхода отечественного бизнеса из кризиса. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV. При этом Шмыгаль подчеркнул, что страна оказалась и под давлением мирового кризиса. Это усложняет экономическую ситуацию.

"В экономике Украины – сложная ситуация. Поскольку в мире начался экономический кризис, который скорее всего перерастет в рецессию. Сколько она будет продолжаться – год, два или три – никто пока не может спрогнозировать. Экономика Украины находится под давлением мирового кризиса", – сказал премьер.

Он напомнил, что промышленность в Украине не останавливалась на время карантина. При этом, по словам Шмыгаля, снижение экспорта, снижение общего потребления в мире и остановка многих предприятий в странах-партнерах все равно привели к сложностям в отдельных отраслях.

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Глава правительства сообщил, что сейчас в Офисе президента проходят совещания по плану мероприятий для всех отраслей экономики, чтобы начать их "разогрев" и развивать промышленность. Впрочем, этот план будет представлен не весь сразу, а поэтапно. Дело в том, что в условиях пандемии сложно делать далеко идущие прогнозы, объяснил Шмыгаль.

"Сегодня ни одна экономика мира не планируется дольше, чем на 100 дней. Далее можно только догадываться что будет", – сказал он.

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В целом же этот план будет похож на план выхода из карантина. Его реализация начнется с малого бизнеса, потом последует средний, и лишь в конце – крупный.

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Также Шмыгаль напомнил, что уже сейчас действует программа рефинансирования для микро- и малого бизнеса под 0% с отсрочкой выплат кредита.

"Мы разработали с банкирами и сейчас заканчиваем внедрение программы "Новые деньги" для малого и среднего бизнеса. У нас есть планы и мы работаем в отраслевой поддержке крупного и среднего бизнеса, в том числе, государственного сектора экономики. Поэтому все эти вещи есть. Аналитики работают", – добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как власть помогает украинцам пережить карантин. О том, какие меры принимаются, узнавайте из видеообращения главы государства:

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