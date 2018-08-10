Крупнейший экспортер нефти вложился в производство электромобилей

Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером черного золота и третьей страной в мире по объемам добычи нефти, в 2018 приобрела по разным оценкам от 3 до 5% акций компании Tesla. Это сделало государство одним из крупнейших акционеров производителя электромобилей, сообщает Financial Times.

Издание оценило стоимость сделки в 2-3 млрд долларов.

Деньги, которые страна потратила на сделку, принадлежат государственному инвестиционному институту - суверенному фонду богатства Саудовской Аравии.

Таким образом страна продолжает стратегию перехода экономики от нефтяной зависимости, отмечают аналитики.

Напомним, Илон Маск намерен выкупить все акции Tesla. При нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов. Сейчас Маск владеет около 20% акций компании. По его словам, инвесторы Tesla одобрили изменения. Осталось только провести голосование среди акционеров.

Ранее Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Из-за этого по итогам первого финансового квартала 2018 года Tesla показала серьезный убыток.

Напомним, Tesla планирует выпускать по 500 тысяч электромобилей в год на новом заводе в Китае. Стоимость электрокаров растет из-за торговой войны между США и КНР, поэтому Маск надеется снизить цену на машины за счет переноса производства: