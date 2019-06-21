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Крупного туроператора в Украине оштрафовали на 1,5 млн гривен

21 июня, 13:42

Антимонопольщики объяснили, в чем заключалось нарушение

Фото: freepik.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на туроператора Join Up!, которая в мае сообщала о задержке 11 рейсов из Украины. Как отметил глава АМКУ Юрий Терентьев, размер штрафа составил 1,5 млн гривен.

Штраф наложен "за распространение недостоверной информации относительно того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы". По словам Терентьев, временная админколегия АМКУ установила, что туроператор информировал своих потенциальных клиентов о том, что авиаперевозки будут осуществляться авиакомпаниями, с которыми у него сделок не было.

"Гарантия перелета известными перевозчиками является одним из ключевых факторов выбора туроператора для отдыха на популярных курортах, в частности, Египта и Турции", - написал Терентьев в Facebook.

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"Второй раз за этот год органы АМКУ налагают штраф на одного из крупнейших туроператоров Join Up!. В январе Киевское областное отделение АМКУ оштрафовало компанию на 68 тыс. грн за неправдивую рекламу относительно "лидерства" компании на рынке", - добавил Терентьев.

Туристический оператор JoinUp! принадлежит владельцам авиакомпании SkyUp, которую суд решил временно лишить лицензии. На защиту авиакомпании уже встали представители Кабинета министров, а Госавиаслужба, которая и выполняет лицензирование авиаперевозок, обратилась к суду за разъяснениями.

Напомним, летом-2018 года в Украине по Украине "прокатилась" серия скандалов с застрявшими в аэропортах туристами. После этого были проведены проверки туроператоров, а требования к нем ужесточились.

А в начале июня-2019 более полусуток почти 200 пассажиров не могли улететь из международного аэропорта "Борисполь" в Шарм-эль-Шейх:


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Тег туризм, штраф, АМКУ, туристы, Терентьев, туроператоры, Join UP

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