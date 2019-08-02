Крупному бизнесу возместили НДС: сумма существенно выросла

Представители крупного бизнеса в январе-июле 2019 года получили возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 70 млрд грн. Эта сумма на 17 млрд грн, или на 32%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сегодня, 2 августа, сообщил Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС), в которой недавно сменилось руководство.
"Доля крупного бизнеса в возмещении НДС по Украине в целом составляет более 74% от общей суммы возмещения – в 2018 году такая доля составляла в среднем 70%", – добавили в ведомстве.
Согласно сообщению, крупным компаниям Киева возместили НДС в размере 25,4 млрд грн, Запорожья – 16,4 млрд грн, Днепра – 14,2 млрд грн, Харькова – 5,3 млрд грн, Одессы – 4,7 млрд грн, Львова – 4 млрд грн.
Новости "Сегодня" сообщали, что c января по июнь этого года аудиторы ГФС провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн.
Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.
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