Кто такие матчмейкеры и как заработать на организации свиданий

Современной свахой можно стать пройдя онлай-курсы и научившись разговаривать с самыми разными людьми

Знакомства — это не только личное дело каждого, но и выгодный, всегда востребованный бизнес. Хорошие специалисты, умеющие находить половинки одного целого, всегда на вес золота. Сегодня они называются матчмейкерами и владеют множеством приемов, чтобы выявить истинные потребности клиента и оперативно их удовлетворить. Профессия, которая некогда называлась "сваха", дополнилась новейшими технологиями, стала куда эффективнее и престижнее и охватила весь мир. Сегодня не проблема подыскать клиентке идеального жениха хоть в Австралии, хоть в Гонолулу. И учиться этому стоит: все больше людей начинают ценить свое время и полагаться на профессионалов во всем.

Онлайн-курсы для "свах"

За границей подготовка матчмейкеров не диковинка. В Израиле есть целая Международная бизнес-школа The Matchmaker, а в Нью-Йорке — Matchmaking Institute. Сертификат последнего имеет большой вес, обучение — полудистанционное: три дня отводят на "живые" занятия, потом — 12 еженедельных модулей с домашними заданиями, поддержка в написании бизнес-плана и еще полгода консультаций.

"Цена такого курса около $5000", — говорит Елена Сосновская.

Она окончила онлайн-курсы матчмейкинга — такие предлагают несколько интернет-платформ. Например, 6-недельный курс с гибким графиком занятий и последующим членством в Международной ассоциации матчмейкеров стоит $297. А средняя цена на рынке — $1500.

Основа успеха: учеба

Елена руководит агентством 10 лет. Говорит, образование психолога — это база, но ее мало.

"У меня сертификаты коуча, матчмейкера, бизнес-тренера, тренинги по позитивной психологии и искусству отношений", — описывает она свой багаж.

Без этих тонкостей сложно подбирать пары. Вдобавок, по мнению Елены, матчмейкер должен доказывать квалификацию на своем примере успешной личной жизни.

"Иначе вам не поверят, что вы создадите пару", — уверена она.

К матчмейкерам приходят люди более требовательные, чем на сайты.

"И с ними надо уметь говорить", — считает Сосновская.

Нелегкий труд: деликатные уловки или правда в глаза

Работа стрессовая, ведь люди часто не знают, чего хотят, им надо помочь разобраться.

"Или имеют не совсем правильное представление о себе, не понимают, что окружающие их воспринимают не так, как думается, — говорит матчмейкер Ирина Трубенко, коуч агентства U&Me и LoveCoach. — Остается лишь честно изложить им мотивы отказа". "Надо любить людей и искренне хотеть их понять", — говорит Сосновская.

Но даже суперпрофессионал — не робот, раздражение проскакивает. Например, от завышенных запросов.

"Многие девушки нацелены на миллионеров. Но, как правило, их уровню культуры и образования не соответствуют", — объясняет Елена.

Или жених ищет девушку модельной внешности, хотя сам страдает от лишнего веса. Таких клиентов надо или вернуть в реальность, или сразу отказаться — покоя ради.

"Еще нужна уверенность, что клиент эмоционально здоров и готов к новым отношениям. После болезненного расставания советуем повременить", — делится Ирина Трубенко.

Не проще и с теми, кто дотошно описывает рост, вес, цвет волос и хобби будущей избранницы. Вдруг такого экземпляра в базе не окажется, а искать надо — услуга оплачена.

"Как-то коллеге заказали невесту-медработника с целым набором качеств. Так кандидаток чуть ли не по больницам ходили искать!" — смеется Сосновская.

Но зато работа приносит и море позитива.

"Радость, что люди счастливы вместе, планируют детей, а без тебя и не встретились бы, — описывает плюсы профессии Елена Сосновская. — И можно потом к ним на свадьбы ездить за границу!"

Много встреч, люди из разных отраслей, постоянный нетворкинг — кто-то из матчмейкеров и сам находит свою судьбу в процессе работы.

Иногда матчмейкеру лучше полагаться не на теорию, а на интуицию, считает Ирина Трубенко.

"Один клиент описал портрет будущей невесты так точно, будто с фотографии. Оказалось, такая девушка его бросила, парень искал копию, — рассказывает она. — Но зацикленный мужчина разочаровался бы в любой кандидатке. Прошел курс с коучем и психологом, и только спустя полгода приступили к свиданиям. Пару он нашел на третьем".

А бывают счастливые совпадения.

"Марсель искал красивую славянку для создания семьи. Мы подобрали пять вариантов, но не все владели английским и на свидания ходила переводчица, — рассказывает Ирина. — Она помогала Марселю с букетами, ресторанами, обсуждала с ним впечатления от встреч. И как-то незаметно стала шестой, самой успешной кандидаткой".

Поначалу люди большое значение придают внешности.

"Иногда даже привлекаем специалистов по физиогномике, которые по форме тела и чертам определяет совместимость двух людей, — рассказывает Трубенко. — Этот способ подкрепляем другими тестами. Очень радует, когда результаты всех сходятся".

Но часто вовсе не внешность — залог успеха.

"Как-то двое кандидатов упомянули о членстве в клубе толкиенистов. Нам стало интересно их познакомить, сделали сюрприз, — вспоминает Ирина Трубенко. — Они общались несколько часов и были в восторге друг от друга. Уже родили ребенка, и я уверена, у них растет будущий участник клуба толкиенистов".

Чаще всего наши матчмейкеры работают с иностранными женихами, поэтому еще на этапе планирования надо позаботиться о заграничных партнерах, "поставщиках мужчин", говорит Сосновская. На первой встрече клиенты делятся с коучем своими сокровенными надеждами.

"Потом подписываем контракт и начинаем поиски. До встречи пытаемся организовать пару видеозвонков — это многое проясняет, — рассказывает Трубенко. — Свидания лучше проводить в интересном формате, чтобы не возникало неловких ситуаций, когда говорить не о чем и приходится задавать стандартные вопросы".

Можно знакомить кандидатов на экскурсии, кулинарном мастер-классе:

"После совместного мероприятия пара как минимум обсудит впечатления", — объясняет Ирина.

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Заработки: $500 с клиента

Матчмейкер — это самозанятый человек, который зарабатывает продвижением личного бренда и на окладе не сидит. Но рассчитывать нагрузку надо, советует Сосновская: больше 8—10, максимум 15 клиентов в месяц не потянешь.

"Каждый будет требовать общения, внимания, надо потратить время, чтобы его "раскусить", — объясняет она. — Иногда матчмейкер организовывает для клиенток тренинги, подтягивает их... В общем, усилий идет немало".

Но они того стоят, ведь специалисту платят за результат, и лишь от компетенции зависит скорость решения задач. Мужчина оплачивает пакет услуг — например, за $500 получает 3—5 подходящих под его критерии барышень, ходит на свидания и выбирает (права, обязанности и объем услуг описывает договор).