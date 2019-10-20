Курортный сезон на Азовском море стал самым удачным за пять лет

Почти все местные жители пытаются заработать во время летнего сезона

Реклама

В середине осени подходит к концу курортный сезон на Азовском море. В 2019 году его уже называют самым удачным за последние пять лет – с начала боевых действий.

Новости "Сегодня" посетили курортный город Урзуф в Донецкой области. там сейчас живет около четырех тысяч жителей, и почти все они существуют за счет туристов. На пляжах, где еще не так давно было полно людей, теперь никого. А сезонные предприниматели и уже начали подготовку к следующему сезону отпусков.

Урзуф – самый популярный морской курорт в Донецкой области. Даже не в сезон здесь работает десяток магазинов, аптеки, школа и садик. Однако найти работу, кроме сезонной, – сверхсложная задача.

Житель Урзуфа Игорь Ломакин, с которым познакомились корреспонденты "Сегодня", как и большинство его земляков, летом сдает номер отдыхающим. Следующие девять месяцев собирается жить на то, что заработал летом.

"Посмотрим, какие сейчас будут тарифы. Если будут нормальные, то значит, что-то останется. А с остатка весной что-то начинаем уже благоустраивать для встречи новых людей, которые должны летом приехать", – говорит Игорь.

А некоторые предприниматели уже начали ремонт и уборку.

"Мы уже все убираем. Сняли все качели, убрали все, что можно было убрать. Консервируем, чтобы в следующем сезоне это все было еще лучше", – объясняет предпринимательница Лиана Потапова-Майская.

Лиана рассказывает: повышать цены на жилье предприниматели не собираются. Даже готовы снизить. Но все будет зависеть от тарифов на коммуналку и от цен в регионе.

"Если мы все здесь решим опустить цену, то, конечно, будем опускать. Мы заинтересованы в том, чтоб к нам приезжали", – говорит Лиана.

Читайте также: Туристы потянулись в Украину: страна резко поднялась в мировом рейтинге

Ждут туристов и в сельсовете Урзуфа. Однако признаются: количество приезжих не влияет на поступление в местную казну.

"Потому что есть люди, которые не открывают частное предпринимательство. И к ним приехали, у них может жить до 100 человек в одном дворе, но нельзя полностью проконтролировать процент лиц, которые приезжают сюда", – сетует председатель Урзуфского сельсовета Иван Попов.

Если следующим летом предприниматели не будут повышать цены, отдых на одного человека обойдется в Урзуфе от 150 гривен в сутки. Это – бюджетный вариант. Комфортные номера на побережье обойдутся от 1000 гривен.

Масштабных туристических проектов и реконструкций от Урзуфа не стоит ждать, на это не хватает средств, признаются в сельсовете. Поэтому пытаться поддерживать то, что уже есть: а это довольно развитая инфраструктура, как для курортного поселка, чистое море и свежий воздух.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, чтов мире растет количество туристов, а эксперты назвали самые популярные цели поездок за границу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама