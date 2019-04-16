L'Oreal, Apple и другие: на реставрацию Нотр-Дама уже пожертвовали более 600 млн евро

Ряд французских и не только бизнес-гигантов уже выразили готовность помочь в реконструкции сгоревшего собора

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Французские бизнес-гиганты не остались в стороне от трагедии, произошедшей с собором Парижской Богоматери, где вечером 15 апреля вспыхнул мощный пожар, и пожертвовали крупные суммы на реконструкцию памятника архитектуры – в целом, 600 млн евро.

Так, помимо 100 млн евро, которые решили пожертвовать владеющие компаниями Artemis и Kering миллиардеры Франсуа и его сын Франсуа-Анри Пино, столько же выделит нефтегазовый концерн Total.

"Total внес специальное пожертвование в размере 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дама", — говорится на странице генерального директора компании Патрика Пуянне в Twitter.

В то же время, вдвое больше сумму перечислит в специальный фонд группа компаний L'Oreal и семья Беттанкур-Мейер.

"Семья Беттанкур-Мейер и группа компаний L'Oréal решили совместно принять участие в реконструкции собора Нотр-Дам и объявить о пожертвовании в размере 100 млн евро в фонд, который предназначен для восстановления этого символа французского наследия и нашей общей истории. Наряду с этим фонд Bettencourt-Schueller при поддержке семьи Беттанкур-Мейер объявил о пожертвовании в 100 млн евро на реконструкцию собора", — заявили 16 апреля в пресс-службе L'Oreal.

Еще 200 млн евро поступил от владеющей группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) семья Арно.

"Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства", — говорится в заявлении семьи.

Помощь на восстановлении сгоревшего храма поступит и из-за океана - глава американской корпорации Apple Тим Кук также обещал присоединиться к усилиям.

"Мы разделяем горе французов и остальных людей, для которых Нотр-Дам символизирует надежду. Новость, что никто не пострадал, принесла нам облегчение. Apple сделает пожертвование на реконструкцию, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие собора Нотр-Дам для будущих поколений", — написал он в Twitter, не уточнив, о какой именно сумме идет речь.

Напомним, что пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.

В то же время, как сообщалось, множество религиозных артефактов и реликвий удалось спасти. Кроме того, огонь не тронул бесценные многовековые витражи и знаменитый орган собора.

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Источники: Сегодня , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.