Легализация азартных игр: эксперты оценили идею Зеленского о казино

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В Украине снова заговорили о легализации игорного бизнеса, который находится вне правового поля с 2009 года. Президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию заявил о желании легализировать азартные игры. По его словам, казино появятся только в пятизвездочных отелях, "что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря".

Сайт "Сегодня" попросил экономистов оценить пользу и риски реализации такой инициативы.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский поддерживает эту идею, поскольку, по его мнению, легализация казино станет дополнительным источником бюджетных доходов.

"В прошлом году мы проводили исследование, где оценивали ежегодные потери бюджета от запрета игорного бизнеса от 4 до 10 млрд грн – это большая сумма", – говорит он.

Вышлинский обращает внимание на то, что игорный бизнес в Украине активно работает в сети, чему не может помешать действующее законодательство.

"Все больше людей в Украине имеют доступ к интернету, большая их часть имеет и опыт покупки через интернет, – отмечает Вышлинский. – Поэтому запрет оффлайн-игорного бизнеса никоим образом не ограничивает онлайн игорный бизнес, в частности, сайтов, серверы которых зарегистрированы за пределами Украины".

Запретить игорный бизнес полностью невозможно, подчеркивает эксперт. Поэтому он считает, что не стоит ограничиваться пятизвездочными отелями.

"Я бы ставил вопрос о полной легализации - как этот бизнес функционировал до 2009 года. Думал бы о механизмах налогооблажения, которые наименьшей мерой позволяли бы операторам бизнеса скрывать выручку и [заставляли их] уплачивать налоги как компенсацию для общественной казны", – сказал экономист.

Однако его коллега Александр Охрименко более скептичен.

"Бюджету Украины это никак не поможет, больших поступлений не обеспечит и вряд ли будет стимулировать создание новых рабочих мест", – отметил Охрименко.

В то же время выигрышным бы для нас был опыт Грузии, считает аналитик.

"Там пятизвездочные отели отдали бандюкам в законе – криминальному авторитету разрешили казино. И это сработало. Грузия – один из пунктов, куда едут поиграть в казино, развлечься. Очень много едут из Турции, где это запрещено. <…> Это приносит доход ворам в законе, ну и частично что-то припадает в бюджет. Так может сработать, а по-другому нет", – считает Охрименко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский призвал Турцию вкладывать деньги в возрождение Донбасса. Также во время выступления на бизнес-форуме в Турции Зеленский заявил, что вскоре в Украине будет проведен ряд экономических реформ, которые позволят иностранным инвесторам активно вкладывать деньги:

Кроме того, глава украинского государства

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